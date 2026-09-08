Poner bicarbonato de sodio en las zapatillas: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio se consolida como un remedio casero efectivo para combatir el mal olor en las zapatillas.

El bicarbonato de sodio puede eliminar el mal olor de las zapatillas. Foto: Shutterstock

El mal olor en las zapatillas puede convertirse en un gran problema y, cuando los productos comerciales no alcanzan, es hora de probar con un desodorizante natural que tenemos en casa: el bicarbonato de sodio.

La acumulación de sudor y bacterias en las zapatillas es responsable del mal olor. El bicarbonato ayuda a disminuirlo al modificar el ambiente en el que se generan los compuestos responsables de los olores desagradables. Además, al absorber parte de la humedad, puede contribuir a mantener el calzado más seco.

El bicarbonato de sodio puede ayudar a neutralizar el mal olor en zapatillas. Foto: Imagen generada con IA Cómo aplicar el bicarbonato de sodio paso a paso Para aprovechar sus propiedades, se puede aplicar bicarbonato de sodio directamente dentro de las zapatillas. El procedimiento es sencillo y no requiere productos adicionales.