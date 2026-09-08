Poner bicarbonato de sodio en las zapatillas: para qué sirve y por qué lo recomiendan
El bicarbonato de sodio se consolida como un remedio casero efectivo para combatir el mal olor en las zapatillas.
El mal olor en las zapatillas puede convertirse en un gran problema y, cuando los productos comerciales no alcanzan, es hora de probar con un desodorizante natural que tenemos en casa: el bicarbonato de sodio.
La acumulación de sudor y bacterias en las zapatillas es responsable del mal olor. El bicarbonato ayuda a disminuirlo al modificar el ambiente en el que se generan los compuestos responsables de los olores desagradables. Además, al absorber parte de la humedad, puede contribuir a mantener el calzado más seco.
Cómo aplicar el bicarbonato de sodio paso a paso
Para aprovechar sus propiedades, se puede aplicar bicarbonato de sodio directamente dentro de las zapatillas. El procedimiento es sencillo y no requiere productos adicionales.
Limpiar las zapatillas: antes de colocar el bicarbonato, es recomendable retirar la suciedad y asegurarse de que el calzado esté seco.
Agregar el bicarbonato: colocar una pequeña cantidad dentro de cada zapatilla, procurando distribuirlo por toda la plantilla.
Dejar actuar: dejar el bicarbonato durante varias horas para que pueda absorber la humedad y ayudar a neutralizar los malos olores. Una opción práctica es hacerlo durante la noche.
Retirar el producto: al día siguiente, sacudir bien las zapatillas para eliminar todo el bicarbonato antes de volver a utilizarlas.
En el caso de que el mal olor continúe en el calzado, este truco casero se puede combinar con otras medidas. Una de ellas es retirar las plantillas, lavarlas con jabón neutro y dejarlas secar completamente al aire libre. Además, es importante ventilar las zapatillas después de usarlas y evitar guardarlas cuando todavía están húmedas.