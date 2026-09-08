Cómo eliminar el hongo de las juntas de la heladera

Ese hongo es peligroso. La goma de la heladera acumula humedad y suciedad en cada esquina sin que te des cuenta. Ese color negro es un foco de bacterias para tus alimentos. Limpiar esa zona es fácil.

Para esta tarea, el vinagre blanco mata las esporas de moho sin dañar el material ni dejar olores químico s. Mezcla partes iguales de agua tibia con vinagre dentro de un atomizador para empezar el trabajo.

Aplica la mezcla directo sobre las juntas de goma y deja actuar diez minutos completos. Durante ese tiempo se ablanda la suciedad acumulada en los pliegues más profundos.

Busca un cepillo de dientes viejo que ya no uses. Las cerdas pequeñas entran en los rincones donde un trapo normal no logra llegar jamás. Frota en círculos hasta ver que las manchas negras salen por completo de la superficie.

Si quedan marcas muy rebeldes, haz una pasta espesa mezclando bicarbonato de sodio con agua. Aplica esa mezcla con el cepillo en las zonas difíciles y frota despacio. El bicarbonato actúa como un limpiador suave que elimina manchas oscuras sin rayar nada de plástico.

Para terminar la limpieza pasa un paño de microfibra limpio para retirar todos los restos. Es muy importante que seques bien toda la superficie con una toalla de papel. La humedad es la causa principal de que esos hongos vuelvan a crecer rápidamente otra vez.

Un gran truco de mantenimiento es pasar un algodón con agua oxigenada una vez al mes. Eso evita que las esporas agarren fuerza y mantendrá la zona libre de moho. Tu heladera estará limpia y tus alimentos seguros sin gastar nada de dinero en productos caros.