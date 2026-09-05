Meter corchos en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La heladera puede acumular olores con el tiempo, y el corcho de vino se presenta como una solución casera para combatirlos.
Debido al uso constante que le damos, la heladera puede acumular olores con el paso del tiempo sin que nos demos cuenta. Este problema, bastante común en los hogares, hizo que proliferaran en internet distintos trucos caseros para prevenir y combatir los malos aromas.
Uno de los métodos más curiosos consiste en colocar corchos de vino en los estantes de la heladera. Según quienes recomiendan este truco, la estructura porosa del corcho podría ayudar a retener parte de la humedad y contribuir a reducir los malos olores dentro del electrodoméstico.
Además, hay quienes agregan unas gotas de aceite esencial de menta, romero o limón al corcho para aportar un aroma agradable y disimular los olores. En estos casos, es importante utilizar corchos que conserven su estructura porosa, ya que los que tienen recubrimientos o son más plastificados no tendrían el mismo efecto.
Cómo guardar los corchos en la heladera
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Colocar los corchos dentro de una bolsa o recipiente y distribuirlos en distintos sectores de la heladera.
Ubicarlos en un lugar donde no interfieran con la circulación del aire ni bloqueen las rejillas de ventilación.
No es necesario utilizar muchos corchos: con algunos es suficiente para probar el truco.
Esta técnica casera para controlar la humedad y los olores suele compararse con otros trucos populares, como colocar un rollo de papel higiénico dentro de la heladera. Aunque ambos buscan un efecto similar, el corcho ocupa menos espacio y puede resultar más práctico para distribuir en los estantes.
Sin embargo, a pesar de la popularidad de estos trucos caseros, ninguno reemplaza la limpieza regular de la heladera. Es fundamental revisar periódicamente los alimentos, descartar aquellos que estén en mal estado y mantener limpios y secos los estantes y compartimentos del electrodoméstico.