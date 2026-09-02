Cómo eliminar el sarro de las canillas de forma fácil y rápida

El sarro es una acumulación de minerales que reduce el caudal de agua y daña electrodomésticos: cómo disolverlo con vinagre.

El sarro es un problema sumamente común que suele aparecer en todos los rincones del hogar donde circula agua, como la ducha, el calefón, el lavarropas, el lavavajillas e incluso la pava eléctrica. Estas marcas no corresponden a una acumulación de suciedad, sino a depósitos minerales que el agua trae disueltos y que, al secarse sobre las superficies, se solidifican hasta formar molestas manchas blancas o marrones.

En el ámbito técnico, esta acumulación se conoce formalmente como incrustación calcárea o cal. Su presencia no se limita únicamente a las canillas de la cocina y el baño, sino que afecta progresivamente a todos los electrodomésticos y cañerías que están en contacto constante con el flujo de la red.

Las consecuencias en la grifería y electrodomésticos Si bien estas marcas no rompen de forma inmediata las superficies de los artefactos, su acumulación prolongada genera complicaciones. Con el paso del tiempo, es posible que el residuo sólido reduzca la presión y el caudal de agua.

Asimismo, la presencia constante de este mineral acorta la vida útil de los elementos eléctricos. Esto no solo genera fallas en su funcionamiento diario, sino que además incrementa el consumo de energía en el hogar.

Un método casero para mantener el baño libre de sarro. Fuente: IA Gemini. Cómo eliminar la cal con métodos caseros de limpieza Estos depósitos minerales se disuelven fácilmente mediante el uso de ácidos suaves como el vinagre blanco o el ácido cítrico. Para aplicar el tratamiento con vinagre, basta con empapar servilletas de papel o un paño en el líquido y envolver la zona afectada durante 20 a 30 minutos.