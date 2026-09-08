Este es el lugar donde se debe guardar la lechuga para que se conserve por más tiempo

Para extender la vida útil de la lechuga y otros vegetales de hoja verde, se recomienda guardarlos en la heladera separados por papel de cocina.

Es muy común que la lechuga pierda su textura crocante y termine con las hojas pegajosas apenas unos días después de haberla comprado. La causa principal de este deterioro prematuro suele ser el almacenamiento inadecuado, especialmente cuando se junta la humedad con ventilación deficiente en la heladera.

La lechuga va perdiendo su textura. Fuente: Shutterstock. Cómo conservar la lechuga más tiempo Para contrarrestar la condensación, se recomienda separar las hojas y disponerlas en un recipiente holgado intercalando papel de cocina. Este absorberá el líquido residual.

Si el papel se humedece con el paso de los días, basta con reemplazarlo por uno seco. Este método aplica también para la rúcula, las espinacas y los canónigos.

Luego, guardar la lechuga dentro de la heladera, evitando apretar las hojas. Asimismo, retirar a tiempo cualquier hoja que empiece a ponerse fea para no contaminar al resto.

El método del alcohol para la lechuga Para conservar una pieza entera de esta variedad por mucho más tiempo, existe un truco viral que consiste en recortar el tallo base, aplicar allí un trozo de papel humedecido con alcohol y guardar la pieza completa en una bolsa hermética extrayendo la mayor cantidad de aire posible.