El truco del frasco con romero en la habitación: para qué sirve y cómo prepararlo

Más allá de sus conocidos usos en la cocina , el romero se ha convertido en un gran aliado para el hogar y más en la habitación. La tendencia de colocar un recipiente de vidrio con agua y ramitas de esta planta ha sumado muchos adeptos.

Esta sencilla combinación se destaca por aprovechar el aroma herbal de sus aceites esenciales, creando un ambiente agradable sin recurrir a fragancias artificiales.

Esta costumbre tiene varios beneficios. Por un lado, se desprende una fragancia natural que ayuda a neutralizar malos olores en la habitación. Además, aporta una sensación de pureza que favorece la relajación antes de dormir.

Asimismo, el agua mantiene los tallos hidratados, permitiendo que la planta conserve su aroma activo por varios días.

A nivel aromaterapéutico, la fragancia del romero se asocia habitualmente con la estimulación de la concentración, el alivio de la fatiga mental y una mayor sensación de bienestar general.

Paso a paso

Para preparar este amuleto aromático se requiere apenas unos minutos y muy pocos elementos:

Ingredientes

Un frasco o vaso de vidrio limpio, agua fresca y un par de ramitas de romero recién cortadas.

Llenar el recipiente hasta la mitad con agua e introducir los tallos, procurando que la mayor parte del follaje quede por fuera para que respire. Colocar el frasco en un lugar ventilado o con luz indirecta, como una cómoda, estantería o mesa de luz dentro del dormitorio.