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El truco del frasco con romero en la habitación: para qué sirve y cómo prepararlo

Este truco casero para el hogar utiliza el romero para crear un ambiente agradable y relajar antes de dormir.

Agus Ruiz

Un consejo para un mejor descanso. Fuente: Shutterstock.

Un consejo para un mejor descanso. Fuente: Shutterstock.

Más allá de sus conocidos usos en la cocina, el romero se ha convertido en un gran aliado para el hogar y más en la habitación. La tendencia de colocar un recipiente de vidrio con agua y ramitas de esta planta ha sumado muchos adeptos.

Esta sencilla combinación se destaca por aprovechar el aroma herbal de sus aceites esenciales, creando un ambiente agradable sin recurrir a fragancias artificiales.

Principales beneficios usar romero en la habitación

Esta costumbre tiene varios beneficios. Por un lado, se desprende una fragancia natural que ayuda a neutralizar malos olores en la habitación. Además, aporta una sensación de pureza que favorece la relajación antes de dormir.

El romero ayuda a relajarse.

El romero ayuda a relajarse.

Asimismo, el agua mantiene los tallos hidratados, permitiendo que la planta conserve su aroma activo por varios días.

A nivel aromaterapéutico, la fragancia del romero se asocia habitualmente con la estimulación de la concentración, el alivio de la fatiga mental y una mayor sensación de bienestar general.

Paso a paso

Para preparar este amuleto aromático se requiere apenas unos minutos y muy pocos elementos:

Ingredientes

Un frasco o vaso de vidrio limpio, agua fresca y un par de ramitas de romero recién cortadas.

Llenar el recipiente hasta la mitad con agua e introducir los tallos, procurando que la mayor parte del follaje quede por fuera para que respire. Colocar el frasco en un lugar ventilado o con luz indirecta, como una cómoda, estantería o mesa de luz dentro del dormitorio.

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