Buscan trabajadores en una granja de Francia: cuatro horas por día y alojamiento

Una granja de Francia busca trabajadores para cuidar burros y realizar tareas con lavanda. Ofrece alojamiento, alimentos y jornadas de cuatro horas por día.

Una granja ubicada en Francia lanzó una convocatoria para personas interesadas en vivir durante unas semanas en un entorno rural y colaborar con distintas tareas. La propuesta combina trabajo con alojamiento y está pensada para quienes disfrutan de la naturaleza y la vida en el campo.

La finca se encuentra en Gers, un departamento del sudoeste de Francia que forma parte de la región de Occitania. El lugar cuenta con unas 90 hectáreas de bosques, praderas y campos de lavanda. Además, tiene alrededor de 40 burros, que son parte importante de las actividades del establecimiento.

La convocatoria fue publicada en Workaway y establece jornadas de hasta cuatro horas por día. La estadía mínima es de tres semanas. Durante ese período, las personas seleccionadas pueden alojarse dentro de la propiedad y colaborar con las tareas habituales de la granja.

Qué ofrecen en la granja de Francia Francia: buscan trabajadores para cuidar burros, ofrecen alojamiento y 4 horas de trabajo Foto: GETTY IMAGES Entre los beneficios se encuentra una casa móvil ubicada dentro de la finca. El espacio puede recibir hasta tres ayudantes. También cuenta con cocina para preparar las comidas y el anfitrión proporciona alimentos. La propuesta contempla además un salario por el trabajo realizado.

Una de las principales tareas está relacionada con el cuidado de los burros. Entre las actividades mencionadas se encuentran la limpieza de los establos y de los equipos utilizados, además del cuidado y entrenamiento de los animales jóvenes. También se realizan trabajos de mantenimiento en distintas zonas de la propiedad.