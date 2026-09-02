Una banda planeó secuestrar a Kylian Mbappé desde la cárcel: detuvieron al presunto líder de 18 años

El presunto cabeza de organización, identificado como Clément L. y conocido bajo el pseudónimo “Lester Z”, habría seleccionado a Mbappé por su capacidad económica. También tenía en la mira a otras 25 personas.

Las autoridades francesas desarticularon una banda delictiva que planeaba realizar secuestros y agresiones y que tenía entre sus objetivos al futbolista Kylian Mbappé. El presunto líder de la organización tiene apenas 18 años, está detenido y utilizaba el pseudónimo “Lester Z”.

De acuerdo con información publicada por el diario Le Parisien, el sospechoso fue identificado como Clément L., un joven de origen francosuizo que habría elegido al delantero francés por su capacidad económica. El plan de la organización consistía en aprovechar alguna de las visitas del delantero a París para intentar llevar adelante el secuestro.

Quiénes eran los otros objetivos de la banda Mbappé no habría sido el único objetivo de la organización. Según la investigación, Clément L. tenía en la mira a otras 25 personas, entre ellas empresarios, comerciantes y un rapero. La trama criminal quedó al descubierto a partir de una investigación iniciada por un intento de asalto contra un relojero de Neuilly-sur-Seine.

Mbappé, uno de los apuntados por la banda criminal EFE El 25 de abril, tres falsos repartidores se presentaron en el domicilio del comerciante con una caja vacía. El hombre sospechó de la situación y decidió no abrirles la puerta. Sin embargo, días después, el mismo comerciante fue víctima de un robo en su local. El 4 de mayo, dos hombres armados ingresaron al negocio y se llevaron once relojes de lujo, valuados en unos 150.000 euros. Las pistas obtenidas durante esa investigación permitieron a las autoridades avanzar sobre una estructura criminal que, además de robos, tenía entre sus planes potenciales secuestros y agresiones.

Cómo operaba la organización criminal Según la investigación judicial citada por Le Parisien, la red delictiva habría operado bajo las órdenes de Clément L. desde el centro penitenciario de Villepinte. El joven se encontraba detenido allí por causas previas vinculadas con violación, proxenetismo y tráfico de estupefacientes.