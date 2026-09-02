El supuesto plan de Marruecos para colapsar la frontera de Ceuta con miles de migrantes

Según publicó un medio español, un informe policial atribuiría a Marruecos la planificación del ingreso masivo a Ceuta con un objetivo político.

La existencia de un supuesto informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), difundido por El Español, apuntaría a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos habrían planificado y guiado la entrada masiva de personas a Ceuta los días 30 y 31 de julio. La información no fue confirmada oficialmente y el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, pidió conocer el documento.

Según la publicación, el supuesto documento habría sido enviado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y estaría en poder de la Fiscalía. El CENIF, unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, habría concluido que la finalidad migratoria del episodio habría servido como cobertura formal para una operación de mayor alcance.

Cerca de 100 construcciones precarias ya forman parte del asentamiento levantado en una playa de Ceuta. EFE El supuesto operativo para colapsar la frontera De acuerdo con El Español, el supuesto informe sostendría que el ingreso masivo habría sido un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo español y limitar la capacidad de respuesta de las autoridades. El documento también habría señalado que agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, habrían guiado y monitorizado la llegada de las personas a las playas de Ceuta. Según esa versión, el perfil de los participantes habría sido diferente durante las dos fases del episodio.

La información publicada por el medio español también atribuiría al supuesto informe una relación entre el operativo y las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Estas conclusiones, sin embargo, no fueron confirmadas públicamente por una fuente oficial.

La jueza María Tardón había solicitado informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para determinar si podían existir indicios de un delito contra la independencia del Estado. Pedro Sánchez había definido entonces lo ocurrido como un "ataque a la integridad territorial de España".