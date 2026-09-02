Elecciones en Brasil: ya hay tres candidatos claros según la última encuesta

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Brasil empieza a mostrar un escenario cada vez más definido. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva continúa al frente de la intención de voto, pero Flávio Bolsonaro logró achicar la diferencia mientras un tercer candidato comienza a ganar terreno con rapidez.

Según la última encuesta de la consultora Quaest, Lula reúne el 37% de las preferencias y se mantiene como el candidato más votado. Detrás aparece el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, con el 30%.

La principal sorpresa del relevamiento es Augusto Cury. El reconocido escritor, que compite por el partido Avante y hasta hace poco tenía escasa presencia en la discusión política de Brasil, alcanzó el 10% y se consolidó en el tercer puesto.

El crecimiento de Cury resulta especialmente fuerte si se compara con los estudios anteriores. En pocas semanas sumó ocho puntos porcentuales y comenzó a despegarse del resto de los candidatos que buscan romper la polarización entre el oficialismo y el bolsonarismo .

Aunque Quaest advirtió que el nuevo estudio no puede compararse de manera directa con los anteriores debido al comienzo de la propaganda electoral en radio y televisión, los números muestran una tendencia: la ventaja de Lula sobre Flávio Bolsonaro se redujo.

La última encuesta electoral en Brasil coloca a Lula con el 37% y a Flávio Bolsonaro con el 30%.

El mandatario había registrado un 40% en julio y un 39% en agosto, mientras que Bolsonaro pasó del 28% en julio al 30% en agosto y mantuvo ese porcentaje en el relevamiento más reciente. La diferencia entre ambos quedó ahora en siete puntos.

Mucho más atrás aparecen los otros aspirantes. El activista de ultraderecha Renan Santos alcanza el 3%, mientras que Ronaldo Caiado y Romeu Zema obtienen el 1% cada uno. Ninguno de los restantes candidatos supera ese nivel.

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La encuesta también midió posibles escenarios de balotaje y allí la competencia aparece mucho más cerrada. Frente a Flávio Bolsonaro, Lula obtiene el 42% contra el 41% del senador, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error.

En agosto, la distancia entre ambos había sido de tres puntos, por lo que el último estudio muestra un escenario todavía más ajustado. Si el rival de Lula fuera Augusto Cury, en cambio, el presidente conservaría una ventaja mayor: alcanzaría el 40% frente al 34% del escritor.

Quaest entrevistó a 2.004 electores entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre y estableció un margen de error de dos puntos porcentuales.

El estudio también evaluó la imagen del Gobierno de Brasil. El 48% de los consultados dijo desaprobar la gestión de Lula, mientras que el 45% la aprueba. Los números se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto del relevamiento anterior.