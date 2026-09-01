Diputados viajan a Brasil para recomponer el vínculo bilateral: los peronistas que se suman y el detalle de las reuniones

La comitiva tendrá encuentros con funcionarios del Ejecutivo, la Cancillería y el Senado brasileño para sostener el diálogo entre ambos países.

Dos gobiernos en tensión, un presidente enfrentado con su par brasileño y, en el medio, un grupo de diputados argentinos que decidió jugar su propia carta con una agenda de reuniones en Brasilia. El plantel se conforma por: Nicolás Massot, Martín Lousteau, Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Eduardo Falcone, Oscar Herrera Ahuad y la reciente adhesión de Germán Martínez y Victoria Tolosa Paz. La Libertad Avanza no figura.

Tal como adelantó MDZ, la comitiva viajará con una agenda de reuniones con funcionarios del gobierno brasileño y representantes del Senado que tendrá lugar este miércoles 2 de septiembre. ¿El objetivo? Abrir un canal propio de diálogo con Brasil.

Las relaciones entre Milei y Lula nunca han sido particularmente cordiales, pero este impasse marca un hito. Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images La agenda de reuniones La primera reunión tendrá lugar entre las 10 y las 10.30 en el Palácio do Planalto, sede del Poder Ejecutivo brasileño. La comitiva será recibida por José Guimarães, secretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia de Brasil. El segundo encuentro está previsto para las 11, también en el Palácio do Planalto. Los legisladores argentinos se reunirán con Celso Amorim, jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República para Asuntos Internacionales.

La tercera actividad será a las 12 en Itamaraty, donde los diputados mantendrán una reunión con María Laura Da Rocha, secretaria general de la Cancillería brasileña y ministra interina. La agenda finalizará a las 15 en el Senado Federal. La delegación participará de una reunión interparlamentaria con la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y con el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina. El senador Nelsinho Trad presidirá ese encuentro, ya que encabeza ambos espacios dentro del Senado brasileño.

Javier Milei y Lula en la cumbre del Mercosur de Buenos Aires. Juan Mateo Aberastain/MDZ El objetivo que plantearon los legisladores El documento presentado por los diputados para solicitar las audiencias plantea que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad y la capacidad de sostener los canales de entendimiento entre ambos pueblos, más allá de las diferencias coyunturales entre los Poderes Ejecutivos.