"Hay que matarlas a todas", el violento pasado del estudiante de Medicina que apuñaló en el ojo a una compañera

Tras el intento de femicidio ocurrido este martes contra una estudiante de 19 años en la Facultad de Medicina , exalumnos realizaron una denuncia pública contra el presunto agresor. En el comunicado, aseguraron que el joven habría protagonizado durante años distintos episodios de violencia y acoso.

Según señalaron, entre las conductas denunciadas se encontraban “miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso sistemático a través de redes sociales” y amenazas. Además, mencionaron un episodio en el que, según afirmaron, el joven se masturbó junto a una compañera durante una clase.

El grupo aseguró además que eran recurrentes las expresiones verbales violentas . Entre las frases que atribuyeron al joven aparecen “ hay que matarlas a todas ” y “ ojalá pudiera matarte con mis propias manos, pero no quiero ir preso ”. Los exalumnos identificaron en el comunicado al señalado como Federico Lamaita Charell.

Los denunciantes sostuvieron que estas situaciones habían sido comunicadas en reiteradas oportunidades a las autoridades del Liceo Salinas N.º 1. Según su versión, direcciones y docentes conocieron distintos episodios ocurridos a lo largo de los años, aunque aseguraron que, pese a haber sido escuchados, no recibieron respaldo ni protección.

En el comunicado, los exestudiantes también cuestionaron la respuesta de la institución. Señalaron que se les pidió “empatía” y favorecer la integración del joven, y afirmaron que su comportamiento era justificado bajo el argumento de que presentaba un diagnóstico de salud mental. “El establecimiento no era un lugar seguro para las estudiantes mientras él continuara allí”, expresaron.

Tras el ataque ocurrido el 1.º de septiembre de 2026 en el anexo de la Facultad de Medicina, los excompañeros manifestaron “dolor e indignación” y consideraron que la situación “pudo y debió haberse evitado mucho antes”. Además, expresaron su solidaridad con la estudiante y su familia y reclamaron que las autoridades actúen con la severidad correspondiente.

Qué dijeron las autoridades

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República calificó lo sucedido como un hecho “extremadamente grave y doloroso” y resolvió brindar herramientas para apoyar a la estudiante agredida y a la comunidad de la Facultad de Medicina. También planteó fortalecer las políticas destinadas a abordar de forma integral las situaciones de violencia basada en género y los problemas de salud mental.

La Udelar dispuso además que la situación sea abordada en espacios curriculares universitarios y encomendó la realización de talleres de reflexión y concientización para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre. Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse afirmó que “la violencia de género es intolerable” y sostuvo: “Lo que hemos hecho no ha sido suficiente”. También advirtió que los discursos que naturalizan la violencia y el odio tienen consecuencias y señaló que, como sociedad, “no podemos mirar para otro lado”.