Un estudiante de medicina apuñaló a una compañera en el ojo y chupó la sangre del piso

Un joven fue detenido este martes luego de atacar con un cuchillo a una estudiante de la Facultad de Medicina de Uruguay, en un episodio ocurrido en el tercer piso de un anexo ubicado sobre la calle José L. Terra, en Montevideo.

El agresor irrumpió en una clase y apuñaló a la alumna en el ojo, además de provocarle otras heridas en el cuerpo y fracturarle un brazo. El joven no estudiaría la misma carrera que la víctima. Tras el ataque, las instalaciones fueron evacuadas y la Facultad de Medicina suspendió las clases en ambas sedes hasta el miércoles.

Qué se sabe sobre el ataque en la Facultad de Medicina De acuerdo con el testimonio de una estudiante que presenció el episodio, el joven habría estado "obsesionado" con la víctima desde principios de año. La alumna aseguró que, con el paso de los meses, el agresor habría manifestado intenciones de cometer un femicidio.

La testigo relató que se encontraba dentro de un salón cuando escuchó un "fuerte grito". Al acercarse a una ventana, vio a dos personas corriendo y luego observó al atacante sobre la joven, a quien estaba agrediendo con un cuchillo de gran tamaño.

Durante el episodio, la estudiante que presenció la agresión llamó a la Policía. Según su relato, un empleado de limpieza intervino y logró frenar parcialmente al atacante antes de la llegada de los efectivos.