Qué es Sea Lion, el polémico proyecto petrolero en Islas Malvinas que Argentina denunció

El proyecto petrolero Sea Lion volvió a quedar en el centro de la escena tras una demanda judicial presentada este martes en Argentina . La iniciativa, desarrollada por la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper , busca convertirse en la primera en producir petróleo en las aguas que rodean a las islas Malvinas.

El emprendimiento se desarrolla en una zona del Atlántico Sur ubicada a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y a 450 metros de profundidad . Sea Lion fue el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas circundantes al archipiélago , un hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.

La iniciativa se encuentra atravesada por la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido . El Gobierno argentino ha expresado su rechazo al proyecto al sostener que los permisos fueron otorgados de manera ilegal y unilateral por el Gobierno local isleño.

La demanda presentada este martes por abogados ambientalistas y excombatientes argentinos de la guerra de Malvinas de 1982 también pone el foco en los potenciales daños ambientales de la explotación.

La compañía israelí Navitas , cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto offshore a principios de 2020, cuando adquirió el 30% de Sea Lion. Actualmente, es la operadora del emprendimiento y posee una participación del 65% , mientras que la británica Rockhopper conserva el 35% restante .

El proyecto petrolero, envuelto en la disputa por Malvinas EFE

En diciembre de 2025, ambas compañías anunciaron la decisión de inversión para el proyecto. Ese paso implicó que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras habían sido completadas y que la iniciativa era considerada un negocio viable.

Cuánto dinero se invertirá y cuándo se extraerá el primer petróleo

El proyecto prevé una inversión de US$ 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, cuya fecha está prevista para marzo de 2028. Para el resto de la explotación se proyectan otros US$ 2.100 millones, lo que lleva la inversión total estimada a US$ 3.900 millones. La duración prevista de la explotación es de 30 años.

Sea Lion comprende las licencias de producción PL032 y PL004b, ubicadas en la cuenca Malvinas Norte. Al 31 de julio pasado, el proyecto contaba con reservas probadas y probables de 314 millones de barriles de petróleo, según datos de Navitas.

Cómo será el desarrollo de Sea Lion

La explotación está prevista por etapas y comenzará en el Área de Desarrollo Norte (NDA). En la primera fase se contempla la perforación de 11 pozos submarinos, que estarán conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO.

La segunda fase del NDA comenzará tres años después de la primera extracción de petróleo e incluirá la perforación de otros 12 pozos submarinos.

Luego, el proyecto avanzará hacia el Área de Desarrollo Central (CDA). Allí, la primera fase prevé la perforación de 20 pozos, con el objetivo de obtener el primer barril hacia finales de 2030.