Una nueva era para Noruega: Haakon VIII juró como rey ante el Storting

Noruega vivió este martes uno de los actos más importantes de su monarquía. El rey Haakon VIII prestó juramento ante el Storting, el Parlamento del país, cuatro días después de la muerte de Harald V, marcando el inicio de una nueva etapa para la Casa Real.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", expresó el nuevo monarca desde el podio del Parlamento. A su lado estuvo su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Haakon VIII aseguró que espera mantener la "buena relación" con el Storting que tuvieron su padre Harald V, su abuelo Olav V y su bisabuelo Haakon VII. El monarca también planteó el desafío de adaptar ese vínculo a las tareas que Noruega deberá afrontar durante los próximos años. La gran ausente de la ceremonia fue la reina Mette-Marit. La esposa del rey debió cancelar su participación debido a complicaciones relacionadas con el trasplante de pulmón al que fue sometida en junio y permanecerá bajo observación médica.

Sí estuvieron presentes el príncipe Sverre Magnus, hijo menor de Haakon y Mette-Marit; la reina Sonia, viuda de Harald V; el primer ministro Jonas Gahr Støre; integrantes del Gobierno y representantes del Parlamento.

Durante la ceremonia se realizó un minuto de silencio en homenaje a Harald V. El presidente del Parlamento, Masud Gharahkhani, recordó al fallecido rey como un monarca que durante 35 años sirvió al país y destacó su defensa de la Constitución y la democracia.

Miles de personas salieron a las calles de Oslo para acompañar al nuevo rey de Noruega durante su recorrido hacia el Storting.

El acto duró cerca de veinte minutos y concluyó con los asistentes cantando "Kongesangen", la canción real de Noruega. Ingrid Alexandra, quien ahora ocupa el primer lugar en la línea de sucesión, también deberá realizar el juramento correspondiente, aunque en su caso será presentado por escrito.

Antes de llegar al Storting, Haakon VIII recorrió el centro de Oslo a bordo de un Lincoln Continental descapotable de 1966. Se trata del mismo vehículo utilizado en las bodas de Harald y Sonia y, décadas después, en la de Haakon y Mette-Marit. Miles de personas acompañaron el recorrido del nuevo rey.

El juramento de Haakon VIII marcó el inicio formal de una nueva etapa para la monarquía de Noruega tras 35 años de reinado de Harald V. Instagram/@detnorskekongehus

El juramento ante el Parlamento es una tradición constitucional que se remonta al siglo XIX. La última vez que Noruega había presenciado una ceremonia de este tipo fue el 21 de enero de 1991, cuando Harald V juró cuatro días después de la muerte de su padre, Olav V.

Mientras comienza el reinado de Haakon VIII, los noruegos continúan despidiendo a Harald V. La capilla ardiente con su féretro quedó abierta al público en el Palacio Real de Oslo y podrá ser visitada hasta el 8 de septiembre, un día antes de su funeral.