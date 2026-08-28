Quién es Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega que asume la corona en tiempos turbulentos para la monarquía del país nórdico

Tras la muerte del rey Harald V, una figura clave en la modernización de la monarquía noruega, el país escandinavo inicia una nueva etapa bajo el reinado de su hijo, Haakon VIII.

Muchos en Noruega creen que tiene un gran reto por delante.

Harald V gozaba de una enorme popularidad entre los noruegos, reflejada tanto en los altos niveles de aprobación en las encuestas como en las muestras de afecto y emoción que marcaron los días previos a su muerte.

Haakon se convierte así en el cuarto rey en encabezar la monarquía moderna de Noruega, desde que fue restaurada en 1905 después de que el país obtuviera la independencia de Suecia.

Entre sus primeras funciones como monarca, presidió una reunión extraordinaria del gabinete en la que anunció su título real y adoptó el lema de su padre: "Todo por Noruega".

Muchos analistas creen que está bien posicionado para seguir los pasos de sus predecesores.

Como príncipe heredero, Haakon trabajó estrechamente con su padre en el desempeño de sus deberes reales y, en los últimos años, se le encomendó una mayor responsabilidad, actuando cada vez más como regente cuando Harald estaba enfermo o ausente.

"Tengo muchísima suerte de que sea el príncipe heredero Haakon quien continúe esta tradición", escribió el rey Harald sobre su hijo en su biografía "El rey cuenta".

El historiador Trond Norén Isaksen le dijo a la BBC que Haakon será un tipo de rey diferente a su padre, aunque no por ello menos respetado.

"El rey Harald era muy carismático y tenía un gran sentido del humor, algo que todo el mundo aprecia. Haakon, en cambio, es un poco más reservado, más parecido a su madre".

"Pero en los últimos años también se ha relajado más, se ha abierto y ha mostrado mayor sentido del humor… Ha asumido una enorme responsabilidad durante mucho tiempo, en parte porque sus padres han envejecido y su esposa ha estado enferma".

Haakon es tataranieto de la reina Victoria de Gran Bretaña, apodada la abuela de Europa".

Su hija, Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte ahora en la princesa heredera al trono noruego.

El hijo menor del rey Harald V

Getty Images A los 22 años, Ingrid Alexandra se convierte en la princesa heredera de Noruega.

Haakon es el hijo menor del rey Harald V, pero estaba por delante de su hermana mayor, la princesa Märtha Louise, en la línea de sucesión.

La Constitución noruega se modificó en 1990 para reconocer a las mujeres el derecho a heredar el trono. Por ello, la princesa heredera Ingrid Alexandra se encuentra ahora en la línea sucesoria y podría convertirse en la primera mujer jefa de Estado de Noruega desde el siglo XV.

Haakon accede al trono en un momento convulso para la familia real noruega.

La monarquía sigue gozando de una gran popularidad entre los noruegos y durante años ha sido valorada por su imagen moderna.

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto envuelta en varios escándalos.

EPA Tres generaciones de monarcas en la finca familiar de Skaugum en 1982: el rey Olav V, con el joven príncipe Haakon y el entonces príncipe heredero Harald.

Este mismo año, la esposa de Haakon, Mette-Marit, se disculpó por sus vínculos, durante varios años, con el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein.

Además, su hijo fue declarado culpable de violación en un juicio de gran repercusión mediática.

Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior, ha apelado la condena.

"Me generaba ansiedad"

Nacido en 1973, el rey Haakon es el hijo menor del difunto rey y la reina Sonja.

Según admitió el propio Haakon, en sus primeros años tuvo dificultades para aceptar su condición de miembro de la realeza.

"Sí, fui miembro de la realeza, pero no quería hablar de ello... En el colegio me generaba ansiedad", escribió en su autobiografía de 2023, recordando sus días en una escuela primaria estatal en la década de 1980.

Se convirtió en príncipe heredero en 1991, a la temprana edad de 17 años, tras la muerte de su abuelo, el rey Olav V.

EPA La princesa heredera Sonja, la princesa Märtha Louise, el príncipe Haakon y el príncipe heredero Harald en Skaugum en 1987

Algo inusual para un miembro de la realeza, recibió su educación en escuelas estatales locales antes de embarcarse en una carrera naval de cuatro años, graduándose en la Academia Naval Noruega en 1995.

Decidió no seguir los pasos de su padre y su abuelo en la Universidad de Oxford, sino volar a California para matricularse en la Universidad de Berkeley, donde estudió ciencias políticas.

"La Cenicienta de Kristiansand"

Poco después de su regreso a Noruega, Haakon conoció a la que ahora es su esposa, Mette-Marit, en un festival de música en la ciudad natal de ella, Kristiansand, en 1999.

La prensa la apodó la Cenicienta de Kristiansand, en referencia a sus humildes orígenes.

"Lo que encontramos juntos era tan fuerte que no podía dejarlo ir", dijo el entonces príncipe heredero Haakon sobre Mette-Marit antes de su boda en 2001.

Getty Images Haakon y Mette-Marit se casaron en agosto de 2001.

Pero su relación no estuvo exenta de polémica y se desató un acalorado debate público en Noruega desde el momento en que Haakon anunció por primera vez que estaban saliendo.

Algunos comentaristas incluso advirtieron en aquel momento que su relación podría significar el fin de la monarquía noruega, estableciendo comparaciones con la infame unión entre la estadounidense divorciada Wallis Simpson y el rey británico Eduardo VIII, que condujo a su abdicación en 1936.

Mette-Marit no fue la primera plebeya en casarse con un miembro de la familia real noruega; el difunto rey Harald ya había roto con la tradición al casarse con la reina Sonja tres décadas antes.

Sin embargo, era madre soltera de un niño de cuatro años cuyo padre había cumplido condena por posesión de cocaína.

La convivencia de la pareja real en un piso de Oslo también había suscitado críticas por parte de la conservadora Iglesia Luterana de Noruega, aunque las encuestas de la época mostraban que a la mayoría de los noruegos de a pie no les importaba ninguna de las dos cosas.

Sin embargo, lo que muchos noruegos se preguntaban era si su anterior estilo de vida fiestero era compatible con el de alguien casada con el futuro rey.

En una emotiva entrevista tres días antes de su boda, Mette-Marit pidió disculpas públicamente por su "pasado desenfrenado" y condenó el consumo de drogas tras las informaciones que apuntaban a que se consumían drogas en las fiestas a las que asistía en Oslo durante la década de 1990.

No dijo si las había tomado ella misma.

Se consideró un punto de inflexión. Se ganó el cariño de los noruegos comunes y durante años ha sido vista como la personificación de una monarquía moderna capaz de romper con las convenciones.

Vínculos con Jeffrey Epstein

La pareja tiene dos hijos en común, Ingrid y el príncipe Sverre Magnus.

En su nuevo papel como princesa heredera, Mette-Marit se volcó en causas populares como el apoyo a las personas con VIH y la promoción de la alfabetización.

Su diagnóstico de fibrosis pulmonar en 2018 también generó una gran simpatía pública.

Haakon ha dicho que Mette-Marit le ayudó a superar su timidez y la describió como un contrapeso emocional a su mente analítica.

"No soy muy bueno en las relaciones sociales", escribió. "Mette tiene un talento natural. Puede entrar en una habitación y llevarse bien con todo el mundo".

Getty Images Los asuntos familiares de Haakon han sido objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación y del público en los últimos tiempos.

Pero en los últimos tiempos, la familia de Haakon ha sido objeto de un escrutinio y unas críticas públicas cada vez más intensas.

La condena por violación de Marius Borg Høiby pesa sobre la familia. Una de las mujeres fue violada en la finca de Haakon en Skaugum, en las afueras de Oslo.

Høiby siempre ha sido tratado como uno más de la familia, aunque la casa real ha recalcado repetidamente que no es un miembro de la realeza.

Y días antes de que comenzara su juicio, se publicaron documentos que revelaban el contacto frecuente de Mette-Marit con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La princesa posteriormente, pidió disculpas al rey Harald y a la reina Sonja por su amistad de tres años con Epstein y admitió haber tenido "mal juicio", añadiendo en una entrevista en la televisión nacional que deseaba no haberlo conocido nunca.

Varias encuestas realizadas a principios de este año revelaron que casi la mitad de la población de Noruega creía que la princesa heredera no podía convertirse en reina, a pesar de que era algo que inevitablemente iba a suceder.

Dos días después de que finalizara el juicio de su hijo, Mette-Marit recibió un trasplante de pulmón, ocho años después de su diagnóstico inicial.

Sus médicos no la declararán estable hasta un año después del trasplante, y el nuevo rey se enfrentará a un difícil período de sucesión mientras continúa apoyándola.

Caroline Vagle, corresponsal de la realeza para la revista Se og Hør, afirma que, con respecto a Epstein, lo más importante que puede hacer la familia real es ser "completamente transparente sobre lo que realmente sucedió y no permitir que la especulación pública cobre vida propia".

"Pero tampoco creo que debamos sobreestimar el impacto de uno o dos casos difíciles", afirma.

"Lo que en última instancia importará es cómo la familia real los gestione y cómo Haakon y la próxima generación logren consolidar la confianza que Harald se ha ganado a lo largo de toda una vida."

Tove Taalesen, corresponsal de la realeza de Nettavisen, cree que los escándalos serán un reto, pero Haakon está "más que preparado para la tarea".

"Estoy seguro de que en el futuro será respetado y querido, al igual que el rey Haakon VII, el rey Olav V y también el rey Harald V."

El reinado de Haakon comienza en medio de estos escándalos, y la forma en que los gestione podría llegar a definir su monarquía.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC