Adrián Ravier sembró misterio por la cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas:" No podemos adelantar nada"

Tras la reunión de gabinete, el vocero presidencial confirmó que el libertario hablará el jueves a las 21 sobre la soberanía de las islas y generó hermetismo sobre cuál será el anuncio.

A pocas horas de conocerse que Javier Milei realizará el jueves una cadena nacional para hablar "de la causa Malvinas", el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que ese anuncio se realizará a las 21 y se grabará minutos antes en Casa Rosada.

"El contenido del mensaje está siendo trabajado por el Presidente, junto al Canciller Pablo Quirno y a la Secretaría de Inteligencia de Estado", señaló en conferencia de prensa. "Por el momento, no podemos adelantar más detalles sobre el contenido de la cadena nacional", comentó el funcionario, quien aseguró "no poder decir más nada" hasta que lo comunique el mandatario.

Tensión por el conflicto Malvinas La cuestión Malvinas volvió a tomar fuerza después de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas. Consultado en la Casa Blanca, el presidente norteamericano respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Javier Milei reaccionó este martes y calificó la declaración de Trump como un hecho de gran importancia. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, sostuvo el Presidente en una entrevista con radio El Observador. El tema fue llevado a la reunión de Gabinete y Milei decidió que este jueves dará una cadena nacional para hablar sobre Malvinas y los avances diplomáticos de su Gobierno.

A su vez, este anuncio del jefe de Estado se enmarca en otro conflicto relacionado con Malvinas. La controversia se reactivó por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en aguas de las islas, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.