El Gobierno reacciona y le dice a Donald Trump que "no dependerá de él" la soberanía de Malvinas

El canciller Pablo Quirno afirmó que Argentina mantendrá vivo el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y llamó a fortalecer la diplomacia.

“Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible", aseguró Quirno.

En medio del histórico reclamo territorial que Argentina sostiene ante el Reino Unido, la diplomacia nacional volvió a fijar su postura estratégica. Luego de que la administración estadounidense sugiriera que podría revisar su posición respecto a la soberanía de las Islas Malvinas —señalando que es un tema en evaluación dentro de su agenda externa—, el canciller argentino Pablo Quirno remarcó la importancia de consolidar una estrategia propia sin depender de giros geopolíticos externos.

“El tema Malvinas es muy claro. Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, enfatizó el diplomático en declaraciones a Infobae.

Acciones concretas ante la explotación unilateral de recursos Quirno subrayó la necesidad de dar pasos más firmes para defender el patrimonio nacional frente a las acciones británicas en el Atlántico Sur:

Diplomacia estratégica: “Tenemos que tener acciones de la diplomacia más concreta y mejores instrumentos para defendernos de situaciones que hoy son situaciones unilaterales del Reino Unido con respecto a la explotación de nuestros recursos. Son nuestros”.

Vía pacífica y multilateral: el funcionario reiteró que la vía pacífica es la única ruta: “Tenemos claro que la solución es diplomática y que tenemos que avanzar en ese frente lo más posible, tanto en los diferentes foros como con el apoyo de los diferentes países”. Autonomía diplomática y gestión interna Respecto a la variabilidad de los posicionamientos internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores llamó a concentrar los esfuerzos en la gestión propia y evitar especulaciones sobre la política interna de otras potencias.

“Sobre lo que no tenemos control, no operamos. Nosotros operamos sobre lo que nosotros operamos”, explicó. “De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.