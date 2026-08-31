Donald Trump confirmó que analiza un cambio de postura ante el Reino Unido por las Islas Malvinas

Donald Trump abrió este lunes la puerta a revisar la postura de Estados Unidos sobre las islas Malvinas , reclamadas históricamente por Argentina, luego de haber amenazado al Reino Unido el pasado viernes con retirar el apoyo por las Islas.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió el mandatario, quien fue consultado en el Despacho Oval sobre la posibilidad de que su gobierno retire el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas.

La declaración se produjo luego de publicaciones de medios británicos que señalaron que la administración Trump estaría evaluando distintas medidas para presionar al Reino Unido a incrementar su gasto en defensa dentro de la OTAN.

Según el diario británico The Telegraph, retirar el respaldo a la posición británica sobre las Malvinas sería una de las alternativas que analiza el Pentágono para alcanzar el compromiso de gasto del 5% en la OTAN.

La respuesta de Trump ante la pregunta de un periodista por la cuestión de la soberanía de Malvinas.

La postura oficial de Estados Unidos sobre el archipiélago es de neutralidad. Washington no respalda explícitamente la soberanía británica, aunque reconoce la administración de facto que el Reino Unido ejerce sobre las islas.

La disputa entre Argentina y el Reino Unido desembocó en la guerra de 1982. El conflicto comenzó el 2 de abril y terminó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres habitantes de las islas. Desde entonces, el Reino Unido mantiene su rechazo al reclamo argentino sobre las Malvinas, mientras Argentina sostiene su reivindicación de soberanía y reclama la reanudación de las negociaciones.

NA

El reclamo argentino por las islas

Las Naciones Unidas consideran a las Malvinas uno de los territorios pendientes de descolonización y han realizado reiterados llamados al diálogo entre Argentina y el Reino Unido para resolver la disputa de soberanía.

En marzo de 2013, los habitantes de las islas participaron de un referéndum sobre su estatus político. Según los datos mencionados, más del 99% de los votantes respaldó continuar como territorio británico.

Las declaraciones de Trump vuelven a poner el foco internacional sobre la disputa por las Malvinas, aunque el presidente estadounidense no anunció un cambio concreto en la posición de Washington. Su respuesta dejó abierta, sin embargo, la posibilidad de revisar las posturas de su administración sobre el archipiélago.