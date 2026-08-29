Cómo la respuesta de Canadá a los nuevos aranceles de EE.UU. pone a prueba los límites del poder de Trump

Dos días antes de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá fracasaran estrepitosamente, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró ante los asistentes a un evento de recaudación de fondos privado que el primer ministro canadiense, Mark Carney, era un "tipo muy amable".

En una grabación de audio que fue filtrada por la agencia Canadian Press, Vance supuestamente continuó diciendo que Carney "entra, saca pecho y dice: 'Voy a ser más duro que Donald Trump'".

Describió ese enfoque como "hilarante" porque, al final, los canadienses "terminan cediendo en muchos temas".

Quizás esos comentarios, que tuvieron gran repercusión en Canadá, no fueron la causa directa de que los diplomáticos de Carney hicieran las maletas y regresaran a casa durante el fin de semana. Pero sin duda no ayudaron.

Carney decidió poner fin a las negociaciones sobre un nuevo acuerdo comercial y con ello se inició otra ola de imposición de aranceles entre dos países vecinos que tienen un comercio bilateral anual de más de US$872.000 millones.

La grave y creciente tensión, junto con los comentarios de Vance, son el ejemplo más reciente de cómo el gobierno de Trump está dispuesto a ejercer la fuerza en el escenario global contra amigos y enemigos por igual, poniendo de nuevo en evidencia las consecuencias potencialmente disruptivas de tales acciones.

Es más, si Trump pensó que los canadienses cederían ante la presión estadounidense —como muchos aliados de EE.UU. han hecho en los últimos 19 meses—, puede que se haya equivocado. Y las consecuencias de ese error podrían perdurar durante el resto de su presidencia.

Getty Images El primer ministro canadiense, Mark Carney, se refirió a la disputa comercial con Estados Unidos desde Quebec, el pasado lunes.

¿Por qué Trump tiene a Canadá en la mira?

Si bien la última ruptura llama la atención, la fricción entre EE.UU. y Canadá se remonta al primer gobierno deTrump y a las negociaciones que dieron origen al T-MEC, el acuerdo que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) de la década de 1990.

Y para complicar aún más las cosas, también surgieron enfrentamientos personales entre Trump y el entonces primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Mientras Trump se preparaba para regresar a la Casa Blanca a finales de 2024, empezó a hablar de Canadá como el "estado número 51" (de EE.UU.) y a referirse a Trudeau como su "gobernador".

Detrás de esos insultos subyacía una perspectiva geopolítica que posicionaba a EE.UU. principalmente como una potencia hemisférica con derecho a ejercer influencia política, militar y económica sobre la región, y eso, sin duda alguna, incluía a Canadá.

Los funcionarios del gobierno estadounidense consideraban que Canadá contribuía demasiado poco a la defensa regional, al tiempo que se beneficiaba desproporcionadamente del comercio con su vecino del sur.

En la visión del mundo de Trump, donde la seguridad económica y la seguridad nacional están intrínsecamente ligadas, Canadá y México, dos de los socios comerciales más importantes de EE.UU., se convirtieron en objetivos obvios desde el principio.

Getty Images Trudeau y Trump coincidieron como mandatarios de sus países entre 2017 y 2021.

Por eso el presidente de Estados Unidos dijo que también quería apoderarse de Groenlandia.

"Si escuchas a cualquier persona en los Departamentos de Estado, Hacienda o Comercio, oirás la frase 'la seguridad económica es seguridad nacional'", dijo Drew DeLong, jefe de estrategia política corporativa en el centro de estudios Kearney Foresight.

Sin embargo, a principios de este año, mientras las negociaciones comerciales norteamericanas avanzaban torpemente, la atención de Trump se desvió de Canadá hacia sus intervenciones militares en Venezuela y luego en Medio Oriente.

Aun cuando en todas las regiones, la línea central de la estrategia internacional de Trump se mantiene constante: Estados Unidos es una potencia dominante capaz de imponer su voluntad en beneficio nacional.

El poder de Trump puesto a prueba por Canadá e Irán

Morteza Nikoubazl/NurPhoto vía Getty Images El pasado 17 de agosto expiró el alto el fuego de 60 días entre Irán y Estados Unidos.

Pero el poder no es ilimitado. Durante el segundo mandato de Trump se han puesto constantemente a prueba esos límites y, en ocasiones, eso ha resultado en lecciones para descubrir exactamente dónde se encuentran.

Si bien existen diferencias evidentes entre una guerra abierta en Irán y una disputa comercial con Canadá, las lecciones no son muy distintas. En ambos casos, Estados Unidos se enfrenta a un adversario que, a pesar de tener mucho menos poderío militar, conserva los medios para tomar represalias.

Para Irán, esa ventaja reside en atacar a los aliados de Estados Unidos e interrumpir el comercio mundial amenazando puntos estratégicos marítimos como el estrecho de Ormuz.

Canadá, por su parte, comienza a poner a prueba su capacidad para infligir daño económico, y los aranceles selectivos anunciados este martes constituyen un primer paso.

Entre las medidas futuras podrían estar la restricción del acceso de Estados Unidos a la energía y los minerales críticos canadienses, además de boicots de consumidores a productos estadounidenses.

"A medida que el mundo se adentra en un escenario de mayor seguridad económica, se observa cómo este juego de puntos estratégicos y oportunidades de negociación continúa desarrollándose a lo largo de las cadenas de suministro", afirmó DeLong. Los países solo tienen que estar atentos, añadió.

Por el momento, las vías de escape son escasas. Trump ha intensificado su retórica, acusando repetidamente a Canadá de "estafar" a Estados Unidos, mientras que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, le respondió diciéndole al presidente estadounidense que "se fuera al diablo".

"Creo que cada vez que alejamos a nuestros aliados y socios, los incentivamos a buscar nuevas relaciones y nuevas alianzas en lugar de intentar ceder a las exigencias de Estados Unidos", dijo Imran Bayoumi, subdirector de la Iniciativa de Geoestrategia del Atlantic Council.

Getty Images El primer ministro de la provincia canadiense Ontario, ha sido una de las voces más contestatarias frente a los ataques de Trump.

Aun así, todavía hay margen para que prevalezca la sensatez. Los nuevos aranceles de Canadá entrarán en vigor en dos semanas, mientras que la represalia estadounidense más significativa —un arancel del 50 % sobre los vehículos y autopartes fabricados en Canadá— no se aplicará hasta principios de 2027.

Como en cualquier conflicto, ya sea económico o militar, un ciclo de escalada puede ser difícil de romper. Sin embargo, el margen de varios meses antes de la próxima oleada de aranceles estadounidenses brinda a los negociadores la oportunidad de retomar las conversaciones. Hasta el viernes por la noche, estas mostraban cierto progreso.

Un dilema para Carney y Canadá

Un plazo aún más apremiante son las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre. Una victoria demócrata en el Congreso podría limitar significativamente la autoridad de Trump, o un éxito republicano inesperado podría fortalecerlo aún más.

Por el momento, Ottawa parece contenta de apostar por el primer resultado, calculando que el temor a una derrota aplastante en estados industriales clave como Míchigan y Ohio obligaría a Trump a dar marcha atrás antes de que se emitan los votos.

"No creo que existan en Canadá las divisiones políticas internas que tal vez el gobierno de Trump hubiera previsto", dijo Bayoumi. "Creo que Carney tiene mucho margen de maniobra política para conseguir un buen acuerdo para Canadá y no conformarse con menos".

Getty Images El resultado de las elecciones intermedias de noviembre podrían ser clave en la relación entre Trump y Carney.

Sin embargo, existe otra posibilidad que Carney ha manifestado públicamente desde que Trump regresó al cargo.

Canadá podría seguir distanciándose por completo de Estados Unidos, trazando un rumbo que amplíe deliberadamente la distancia entre ambas naciones. Como señaló Carney: "No podemos depender de las alianzas tradicionales cuando las reglas del juego han cambiado radicalmente".

Si bien la proximidad geográfica garantiza que ambos países seguirán interconectados, la profundamente integrada relación económica de las últimas décadas podría estar llegando a su fin.

En ese sentido, Canadá contrasta con México, que parece estar optando por una integración económica aún más estrecha con Estados Unidos. Mientras tanto, otros socios comerciales globales, incluidos los aliados de Estados Unidos en Europa y Asia, observan la resistencia firme de Canadá como un posible modelo para futuras relaciones con Trump.

"Dentro de diez años, esto se enseñará en las aulas", dijo DeLong. "Existen dos caminos que se bifurcan en Norteamérica, y la pregunta es: ¿volverán a unirse o continuará la división? Y si esto sucede, ¿quién se beneficiará más a largo plazo?".

Si los canadienses, supuestamente tranquilos, pueden hacer frente a su belicoso y poderoso vecino, otros podrían decidir que ellos también pueden lograrlo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC