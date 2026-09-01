Cuál es la posición actual del mundo sobre el reclamo de Malvinas tras el cambio histórico que planea Donald Trump

Un repaso exhaustivo por el escenario geopolítico global que rodea al reclamo argentino en medio de los cruces diplomáticos.

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas continúa siendo una política de Estado innegociable.

El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas volvió al centro de la agenda política global tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al ser consultado sobre la disputa territorial entre la Argentina y el Reino Unido, el mandatario estadounidense deslizó que podría revisar la histórica postura de neutralidad de Washington, abriendo la puerta a un eventual giro a favor de la posición argentina como parte de sus tensiones diplomáticas con Londres.

Ante esta novedad, la respuesta institucional de la Cancillería argentina apeló a la cautela estratégica y a la autonomía. El canciller Pablo Quirno remarcó que la diplomacia nacional no puede depender de las decisiones de terceros países: “De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.

Sin embargo, en el más alto nivel del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei otorgó máxima relevancia al mensaje de Trump —al que calificó de "algo muy fuerte" sobre la causa sagrada del país— y convocó a su equipo de gobierno para abordar esta tarde una estrategia frente a este hipotético cambio de escenario.

EFE En este contexto, conocer qué naciones respaldan la posición argentina y cuáles apoyan la presencia británica resulta clave para comprender el tablero internacional actual.

El mapa global de la soberanía sobre las Islas Malvinas Imagen generada con IA/MDZ 1. Respaldos al reclamo de soberanía argentino El consenso internacional en favor de los derechos argentinos es amplio y se concentra fuertemente en el Sur Global y en bloques regionales históricos: