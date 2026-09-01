Cuál es la posición actual del mundo sobre el reclamo de Malvinas tras el cambio histórico que planea Donald Trump
Un repaso exhaustivo por el escenario geopolítico global que rodea al reclamo argentino en medio de los cruces diplomáticos.
El reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas volvió al centro de la agenda política global tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al ser consultado sobre la disputa territorial entre la Argentina y el Reino Unido, el mandatario estadounidense deslizó que podría revisar la histórica postura de neutralidad de Washington, abriendo la puerta a un eventual giro a favor de la posición argentina como parte de sus tensiones diplomáticas con Londres.
Ante esta novedad, la respuesta institucional de la Cancillería argentina apeló a la cautela estratégica y a la autonomía. El canciller Pablo Quirno remarcó que la diplomacia nacional no puede depender de las decisiones de terceros países: “De la misma manera que cuando hicimos el plan de gobierno no podíamos depender de nadie, en este caso es lo mismo: tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.
Sin embargo, en el más alto nivel del Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei otorgó máxima relevancia al mensaje de Trump —al que calificó de "algo muy fuerte" sobre la causa sagrada del país— y convocó a su equipo de gobierno para abordar esta tarde una estrategia frente a este hipotético cambio de escenario.
En este contexto, conocer qué naciones respaldan la posición argentina y cuáles apoyan la presencia británica resulta clave para comprender el tablero internacional actual.
El mapa global de la soberanía sobre las Islas Malvinas
1. Respaldos al reclamo de soberanía argentino
El consenso internacional en favor de los derechos argentinos es amplio y se concentra fuertemente en el Sur Global y en bloques regionales históricos:
Toda América Latina y el Caribe: El apoyo es unánime. Países como México, las naciones de América Central, Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay respaldan de manera constante el reclamo argentino en foros como la OEA y la CELAC.
África (totalidad del continente): Las naciones africanas (entre ellas Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos y Argelia) mantienen una postura sólida en favor de la descolonización del archipiélago.
Asia (mayoría de las naciones): Potencias globales y regionales como Rusia y China encabezan el respaldo, acompañados por países como Mongolia, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Malasia.
2. Apoyo al Reino Unido
El bloque de contención británico para blindar su ocupación de facto en el Atlántico Sur se sostiene principalmente en el eje transatlántico:
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Europa Occidental y del Norte: La gran mayoría de los miembros de la Unión Europea y de la OTAN alinean sus posiciones con el Reino Unido. Entre ellos figuran Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y Polonia.
Oceanía: Australia y Nueva Zelanda mantienen su alianza histórica con la Corona británica.
3. Neutrales activos y posturas en la ONU
Existen países que evitan una adhesión directa a la postura británica y apuestan formalmente por convocar a las partes al diálogo multilateral según lo establecido por las resoluciones de las Naciones Unidas:
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Norteamérica: Históricamente, Estados Unidos y Canadá se han mantenido en esta franja de neutralidad. La posibilidad de que Washington rompa este posicionamiento bajo la administración Trump es lo que hoy genera convulsión en la diplomacia internacional.
Medio Oriente y Asia Central: Arabia Saudita, Irak, Irán, Turquía e Israel.
Sur y Este de Asia: India, Japón, Corea del Sur e Indonesia.
Excepciones en Europa: Países con un perfil de mayor neutralidad o matices dentro del continente europeo como Italia, España, Portugal y el sector europeo de Turquía.
4. Sin posicionamiento explícito / Bloque no alineado
Un grupo reducido de naciones no ha fijado una posición pública firme respecto del diferendo anglo-argentino:
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Norte de Europa / Ártico: Groenlandia e Islandia.
Asia Central: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán y Afganistán.
Otros Estados: Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Papúa Nueva Guinea.
Un tablero geopolítico en redefinición
El reclamo por Malvinas sigue siendo una causa que la Argentina lleva como bandera en cada foro internacional. La eventual fisura en la postura angloestadounidense abre un nuevo capítulo de análisis, donde la diplomacia argentina buscará maximizar sus apoyos globales construidos durante décadas de trabajo multilateral.