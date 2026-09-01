Javier Milei definirá con el Gabinete la estrategia ante el eventual viraje de Donald Trump sobre Malvinas

Javier Milei confirmó que debatirá con sus ministros el inédito guiño diplomático de Donald Trump sobre Malvinas.

Javier Milei confirmó este mediodía que abordará formalmente las implicancias de esta declaración durante la reunión de Gabinete.

Las réplicas geopolíticas del posible giro de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas llegaron al más alto nivel del Poder Ejecutivo argentino. Luego de que el mandatario estadounidense expresara su disposición a revisar la posición histórica de Washington respecto al reclamo soberano que mantiene Argentina frente al Reino Unido, el presidente Javier Milei confirmó que abordará el tema formalmente con su equipo de gobierno.

La revelación se dio de manera inesperada durante un contacto telefónico con el periodista Luis Gasulla en radio El Observador. La entrevista, que en un principio había sido pautada para dialogar sobre la conmoción nacional por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, derivó rápidamente en el impacto diplomático de la jornada.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, enfatizó el jefe de Estado al referirse al cambio de matiz en las declaraciones del líder norteamericano.

El debate en el Gabinete y la agenda diplomática Milei anticipó que la estrategia oficial frente a este nuevo escenario internacional se definirá en la reunión de Gabinete convocada para este martes en la Casa Rosada. El análisis del Gobierno se focalizará en cómo aprovechar el potencial viraje de la Casa Blanca sin apartarse de los carriles diplomáticos multilaterales.

EFE Reunión clave: el Gabinete nacional evaluará el alcance real de las declaraciones de Washington para coordinar las acciones de la Cancillería.

Cautela y diplomacia: el Ejecutivo busca actuar de forma pragmática, priorizando la consolidación de alianzas estratégicas internacionales y el respaldo en foros mundiales. La contundente visión del entorno presidencial: "Inglaterra es el pasado, Argentina es el futuro" En sintonía con las palabras del jefe de Estado, desde el círculo íntimo de Balcarce 50 respaldaron el viraje geopolítico de la potencia norteamericana y enfatizaron la alianza estratégica entre ambas naciones.