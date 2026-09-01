Javier Milei reúne a su Gabinete y prepara una nueva ofensiva para eliminar las PASO

El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en una jornada cargada de definiciones políticas en la que el oficialismo volverá a poner sobre la mesa la reforma electoral , la posible eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las negociaciones con el PRO de cara a las elecciones de 2027.

La actividad presidencial comenzará con el encuentro del Gabinete, donde los funcionarios coordinarán las distintas posturas que serán planteadas durante la cumbre “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizada por el Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason.

Javier Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre del encuentro, que reunirá exposiciones y foros vinculados con las ideas de la libertad y el escenario político regional.

Tres horas después de la reunión de Gabinete, la actividad política continuará con la habitual Mesa Política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Uno de los principales temas de la reunión será la discusión sobre la reforma electoral que impulsa el Gobierno y, particularmente, la posibilidad de avanzar con la eliminación de las PASO .

El Gobierno hizo una nueva reunión de la mesa política

La iniciativa forma parte de la agenda política del oficialismo y se encuentra vinculada al objetivo de modificar las reglas electorales antes de los comicios presidenciales de 2027.

En la mesa también se analizará el escenario político y el armado territorial de La Libertad Avanza, con la mirada puesta en consolidar la estructura partidaria de cara al próximo ciclo electoral.

Negociación con el PRO

Otro de los ejes centrales será el vínculo entre el oficialismo y los dirigentes provenientes del macrismo que participan de la mesa política.

Funcionarios libertarios y referentes vinculados al PRO volverán a analizar las condiciones de un eventual acuerdo electoral y las estrategias de negociación que podrían adoptar ambas fuerzas de cara a 2027.

La discusión se dará en un escenario en el que el oficialismo busca ampliar su estructura política y avanzar en acuerdos con sectores que podrían confluir en una estrategia electoral común.

El armado partidario será, por lo tanto, uno de los principales desafíos de La Libertad Avanza durante los próximos meses.

La agenda legislativa también estará sobre la mesa

Durante el encuentro político también se repasarán los consensos necesarios para avanzar con los principales proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso de la Nación.

La discusión parlamentaria adquiere especial relevancia después de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos promovidos por el oficialismo dentro de su agenda económica.

Tratamiento 26 de Agosto en Diputados Prensa Diputados

En ese contexto, la conducción libertaria buscará ordenar prioridades y evaluar el escenario legislativo para los próximos meses.

La visita del Papa León XIV

La Mesa Política también tendrá entre sus temas la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

Karina Milei y los principales referentes del oficialismo analizarán la logística que deberá implementarse ante la llegada del pontífice, además de las cuestiones vinculadas con la organización y coordinación institucional del evento.

El Papa León XIV visitará Argentina en noviembre EFE

La visita del Papa representará uno de los acontecimientos políticos y sociales más relevantes del calendario argentino de noviembre.

Conferencia de prensa por la tarde

La agenda oficial continuará a las 15, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier brinde su habitual conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno.

Allí se espera que se comuniquen los principales anuncios y definiciones surgidos de la jornada de trabajo del Gobierno.

De esta manera, la Casa Rosada tendrá una agenda atravesada por la política electoral, la negociación con el PRO y la estrategia legislativa, mientras el oficialismo comienza a delinear el escenario con la mira puesta en 2027.