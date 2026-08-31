La declaración jurada de Javier Milei: bienes y depósitos por $295 millones, y una deuda

El patrimonio del presidente muestra una suba de casi $90 millones durante 2025. El inmueble que posee en la Ciudad de Buenos Aires y los dos automotores mantuvieron su composición.

Se conoció la nueva declaración jurada de Javier Milei. El presidente, que hizo la presentación ante la Oficina Anticorrupción (OA), muestra que cerró 2025 con un patrimonio compuesto por bienes, depósitos y dinero por $295.182.652. La cifra representa una mejora de $89.136.277 frente a 2024.

El incremento se explica principalmente por dos factores: $18.575.323 adicionales en depósitos y efectivo y la actualización del valor fiscal de una propiedad que Milei posee en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una casa de 100 metros cuadrados, incorporada a su patrimonio el 31 de marzo de 2000, cuya valuación fiscal actual asciende a $38.419.071,20.

El mandatario también informó la tenencia de dos vehículos. Uno es una Mercedes Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, modelo 2015, incorporada en febrero de 2019 y valuada en $20.173.600. El otro es un Peugeot RCZ Coupé 2013, que posee desde enero de ese año y cuyo valor declarado es de $16.254.200.

La declaración jurada de Javier Milei Dinero en efectivo y deudas En efectivo, Milei mantiene los US$20.000 que ya había declarado en el período anterior y sumó $680.000. Al mismo tiempo, registró deudas por $586.357, con el banco Supervielle como acreedor.

En materia de ingresos, la declaración consigna $93.876.197,23 durante 2025. De ese total, $45.083.979,43 corresponden a Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3° categoría), mientras que $48.792.217,80 provienen de Renta del Trabajo Personal (4° categoría). Luego de descontar jubilación, cuota médica, aportes a obras sociales y otras deducciones generales, el ingreso neto declarado quedó en $81.806.723,92. Por último, el jefe de Estado informó gastos personales por $66.262.044,60 durante todo el año.