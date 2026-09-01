Quién era la víctima del violento ataque en Times Square: vicepresidenta de Bank of America y de Nueva Jersey
La ejecutiva de 32 años fue atacada en Times Square por una mujer que también hirió a un hombre y luego murió baleada por la Policía.
Erin Piacenti, una mujer de 32 años residente de Chester, Nueva Jersey, fue identificada como la víctima fatal del doble apuñalamiento registrado el lunes por la tarde en Times Square, Nueva York. La ejecutiva de Bank of America sufrió una herida en el abdomen y murió posteriormente en el hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue.
Según la investigación preliminar de la Policía de Nueva York (NYPD), el episodio comenzó en las inmediaciones de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida. Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, habría sacado dos cuchillos de una bolsa roja de Target y atacado primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro junto a su esposa. El hombre fue herido en el abdomen y trasladado al Hospital Bellevue, donde permanecía en condición estable.
Quién era la víctima y el momento del ataque
Después de ese primer ataque, Cisneros avanzó por la Séptima Avenida y se acercó a Piacenti, a quien también apuñaló en el abdomen. De acuerdo con la policía, los dos ataques se produjeron con aproximadamente 20 segundos de diferencia y, en principio, fueron considerados aleatorios y sin provocación. Las autoridades indicaron que no existía una relación aparente con el terrorismo.
Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y resolución de conflictos en Bank of America. Además, se había graduado en 2021 de la Facultad de Derecho de Fordham.
Bank of America expresó su pesar por la muerte de Piacenti y la describió como una “valiosa compañera de equipo”. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”, indicó la entidad, que también transmitió sus condolencias a la familia y seres queridos de la ejecutiva.
La intervención policial y la muerte de la atacante
Tras los apuñalamientos, Cisneros continuó por la Séptima Avenida hasta encontrarse con agentes entre las calles 42 y 43. La policía afirmó que la mujer todavía portaba los dos cuchillos y que los efectivos intentaron durante varios minutos que los soltara. También utilizaron pistolas paralizantes, pero no lograron detenerla. Cuando, según el NYPD, Cisneros avanzó hacia los agentes, dos policías abrieron fuego. Fue trasladada a un hospital, donde murió.
Las autoridades señalaron que Cisneros tenía antecedentes documentados de problemas de salud mental vinculados con intervenciones policiales en 2018 y 2019, aunque no contaba con antecedentes penales. Los dos cuchillos fueron recuperados en el lugar y la División de Investigación de Uso de la Fuerza del NYPD continúa investigando el procedimiento.