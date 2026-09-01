Quién era la víctima del violento ataque en Times Square: vicepresidenta de Bank of America y de Nueva Jersey

La ejecutiva de 32 años fue atacada en Times Square por una mujer que también hirió a un hombre y luego murió baleada por la Policía.

Erin Piacenti, una mujer de 32 años residente de Chester, Nueva Jersey, fue identificada como la víctima fatal del doble apuñalamiento registrado el lunes por la tarde en Times Square, Nueva York. La ejecutiva de Bank of America sufrió una herida en el abdomen y murió posteriormente en el hospital NYC Health + Hospitals/Bellevue.

Según la investigación preliminar de la Policía de Nueva York (NYPD), el episodio comenzó en las inmediaciones de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida. Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, habría sacado dos cuchillos de una bolsa roja de Target y atacado primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro junto a su esposa. El hombre fue herido en el abdomen y trasladado al Hospital Bellevue, donde permanecía en condición estable.

Quién era la víctima y el momento del ataque Después de ese primer ataque, Cisneros avanzó por la Séptima Avenida y se acercó a Piacenti, a quien también apuñaló en el abdomen. De acuerdo con la policía, los dos ataques se produjeron con aproximadamente 20 segundos de diferencia y, en principio, fueron considerados aleatorios y sin provocación. Las autoridades indicaron que no existía una relación aparente con el terrorismo.

Piacenti se desempeñaba como vicepresidenta de selección de negocios y resolución de conflictos en Bank of America. Además, se había graduado en 2021 de la Facultad de Derecho de Fordham.

Erin Piacenti, la única víctima del ataque en Nueva York. Bank of America expresó su pesar por la muerte de Piacenti y la describió como una “valiosa compañera de equipo”. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”, indicó la entidad, que también transmitió sus condolencias a la familia y seres queridos de la ejecutiva.