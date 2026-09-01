Nueva York: una mujer con problemas psiquiátricos apuñaló a dos personas en Times Square y una falleció

Las autoridades de Nueva York divulgaron un escalofriante hecho que ocurrió en pleno Times Square este lunes. Una mujer de 49 años apuñaló a dos personas con unos cuchillos que tenía guardados en una bolsa de supermercado y una de ellas falleció en el hospital.

Asimismo, se supo que la agresora, identificada como Patricia Cisneros, contaba con un "historial de incidentes de salud mental" . Durante cuatro minutos, la Policía intentó que soltara las armas sin éxito mientras les profería amenazas de apuñalarlos a ellos también.

"No voy a soltar nada, preferíría matarlos a los dos. ¡Los mataré!", dijo la agresora a los policías, quienes usaron unas pistolas de descarga eléctrica (taser) que "resultaron no ser efectivas" y después le dispararon con sus armas reglamentarias cuando esta avanzó hacia ellos, relató la jefa policial, Jessica Tisch.

Cisneros fue trasladada al hospital, donde los médicos certificaron su muerte . El suceso tuvo lugar cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente.

"No tenemos razones para creer que esto fuera un acto de terrorismo", aclaró Tisch, que no obstante reconoció que ha sido "una situación extraordinariamente peligrosa desencadenándose" en uno de los lugares más turísticos del mundo, donde en cualquier momento del día hay miles de personas.

Qué dijo Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sobre el hecho

El alcalde, Zohran Mamdani, presente en la rueda de prensa, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, un hombre de 68 años que se encuentra estable y una mujer de 38, quien falleció en el hospital. Sus identidades no han sido reveladas aún.

Mamdani también agradeció la rápida intervención de la Policía para evitar que "un ataque horrible fuera aún peor".

La Policía tenía registros de "incidentes" de salud mental de la agresora en 2018 y 2019, pero no constaba ningún arresto, dijo Tisch.