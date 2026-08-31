José Antonio Kast se despegó de Fernando Cerimedo en medio de la denuncia por bots en Chile

El presidente de Chile , José Antonio Kast , negó haber trabajado con el consultor argentino Fernando Cerimedo y descartó que exista algún vínculo entre su gobierno y el especialista en comunicación digital. Sus declaraciones se produjeron tras una denuncia presentada en el país vecino para investigar presuntas operaciones digitales vinculadas a campañas de la ultraderecha.

"En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor", afirmó Kast en Radio Cooperativa. Además, aseguró que "el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor".

Sin embargo, el mandatario reconoció que conoce a Cerimedo y explicó que ambos coincidieron en diferentes actividades políticas. Sus declaraciones surgieron después de la difusión de un video en el que aparece junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el consultor argentino.

El mandatario de Chile sostuvo que Cerimedo "ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado". Al mismo tiempo, negó que haya participado en sus campañas o que actualmente mantenga algún vínculo de asesoramiento con su administración.

El video que muestra a José Antonio Kast y Fernando Cerimedo en una reunión en Panamá con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el 29 de enero.

El presidente Kast también se refirió a la participación que se atribuye al consultor en el plebiscito constitucional de 2020. "Él habría -porque es tema de investigación-, asesorado a las personas que llevaron la campaña del Rechazo", señaló, aunque aclaró que aquella campaña "no fue la campaña del Partido Republicano".

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La denuncia por el uso de bots

La polémica volvió a instalarse después de que el diputado socialista Juan Santana presentara una denuncia ante la Fiscalía chilena para investigar posibles delitos informáticos relacionados con el uso de una granja de bots en campañas de la ultraderecha. Santana también informó que ofició al Servicio Electoral de Chile y a la Secretaría General de Gobierno para esclarecer el alcance de las presuntas operaciones digitales.

Según los antecedentes mencionados en la denuncia, Cerimedo habría tenido participaciones en campañas en Chile desde octubre de 2020, inicialmente con la difusión de una encuesta de su consultora Numen sobre el plebiscito constitucional.

El legislador busca determinar qué impacto tuvieron esas maniobras sobre el debate político. En Chile, el uso de bots no está penado, aunque la denuncia apunta a establecer si pudieron existir otras conductas susceptibles de investigación.

Una dirigente denunció ataques en redes

La presentación ocurrió después de que Evelyn Matthei, dirigente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), denunciara haber sufrido un "ataque sistemático" de sectores republicanos durante la campaña interna de la derecha.

La dirigente afirmó que circularon videos que la vinculaban con la reforma previsional, la izquierda y el comunismo. También aseguró que posteriormente se difundieron versiones sobre un supuesto Alzheimer.

Por ahora, los antecedentes mencionados forman parte de denuncias y declaraciones públicas y no prueban una responsabilidad penal de Kast ni de su gobierno. El presidente mantiene su negativa y sostiene que nunca trabajó con Cerimedo.