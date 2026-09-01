Israel bombardea Franja de Gaza otra vez: los muertos son niños y una mujer

Israel lleva adelante unos diez bombardeos sobre la castigada Franja de Gaza. Ya se confirman muertes. Además, hay ataques en suelo de Siria.

Una mujer y dos niños de 3 y 13 años murieron este martes en Franja de Gaza después de que Israel bombardeara en once ocasiones un área del corazón de la capital, confirmó el Hospital Shifa de la capital gazatí y atestiguó EFE en el área de los ataques.

Tanto la prensa israelí como fuentes en el enclave apuntan a que los bombardeos se produjeron a raíz de una operación de infiltración de una unidad que logró escapar, que podría estar compuesta por miembros de las milicias locales colaboracionistas con Israel.

"Hace poco las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) atacaron varios objetivos en la ciudad de Gaza para eliminar amenazas a las fuerzas de seguridad", se limitó a comunicar el Ejército de Israel en un comunicado.

Israel ataca suelo de Siria Además, el Ejército de Israel ha protagonizado una nueva incursión en territorio de Siria, donde sus tropas han avanzado con una decena de vehículos hacia la localidad de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste del país.

Las fuerzas de Israel atacaron Gaza y Sira el día de hoy. Foto: Efe La misma se ha producido este martes en la referida zona del suroeste de Siria, cuando diez vehículos militares israelíes han entrado en la localidad y se han desplegado por los barrios residenciales, según informa la cadena de televisión siria Al Ijbariya, que agrega que las fuerzas israelíes estacionadas en el cuartel de Al Yazira han disparado con ametralladoras pesadas contra viviendas de la localidad de Maariya.