Israel bombardea mezquitas en Gaza porque eran "almacenes de armas"

Las fuerzas de Israel hacen volar varias mezquitas en Gaza. Según explicaron esos sitios sagrados supuestamente acogían "almacenes de armas" de Hamás.

El Ejército de Israel ha confirmado este martes bombardeos contra varias mezquitas en la Franja de Gaza que supuestamente acogían "almacenes de armas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Así, ha indicado en un comunicado que sus fuerzas destruyeron el lunes "cinco almacenes de armas y un punto de lanzamiento de Hamás" y ha resaltado que los mismos "estaban dentro de mezquitas y cerca de infraestructura humanitaria en el enclave", sin dar más detalles sobre sus ubicaciones.

"Los almacenes atacados guardaban cohetes, armas, explosivos, granadas y otros equipos de combate que los terroristas de Hamás utilizaban para llevar a cabo planes terroristas contra nuestras fuerzas en la Franja de Gaza", explica Israel.

Israel culpa a Hamás El Ejército de Israel asegura que se trata de "otro ejemplo del cínico uso por parte de Hamás de infraestructura civil" para sus actividades.