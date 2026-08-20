Israel confirma que disparó contra el vehículo en el que viajaba la niña de 5 años Hind Rajab en Gaza

El ejército de Israel ha confirmado por primera vez que abrió fuego contra un vehículo en el que viajaban Hind Rajab, de 5 años, y seis miembros de su familia en la Ciudad de Gaza durante la guerra.

La niña palestina sobrevivió inicialmente al ataque de enero de 2024, en el que murieron varios familiares, pero su cuerpo fue recuperado días después junto con el de sus parientes.

Tras el ataque, Hind logró responder a una llamada telefónica de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina que se prolongó durante horas.

Una ambulancia enviada para llegar hasta ella —en una operación coordinada con el ejército israelí— fue atacada con fuego de artillería, lo que causó la muerte de dos paramédicos.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, tras una revisión, abrirán una investigación penal.

"Debido a presuntos fallos en la coordinación del desplazamiento de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina, se ha decidido iniciar una investigación penal sobre el incidente a cargo de la División de Investigación Criminal de la Policía Militar", señalaron.

Inicialmente, las FDI afirmaron que ninguna de sus tropas se encontraba en la zona en el momento de la muerte de Hind.

Esta afirmación, sin embargo, fue pronto cuestionada.

Más tarde, las FDI dijeron que realizaron "incursiones contra objetivos terroristas" con fuerzas que operaban en barrios de la Ciudad de Gaza, entre ellos Tel al Hawa, donde se encontraba Hind.

Getty Images La guerra en Gaza ha dejado más de 73.400 palestinos muertos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza; entre ellos hay al menos 21.700 niños, de acuerdo con el último recuento acumulado publicado por Unicef hasta el 30 de junio de 2026.

La muerte de Hind fue condenada internacionalmente tras difundirse en todo el mundo una grabación desesperada en la que hablaba con los paramédicos.

Ella y su familia intentaban huir de la incursión de las FDI en su barrio de la Ciudad de Gaza cuando su vehículo fue alcanzado por disparos israelíes.

Las súplicas de Hind para que alguien la rescatara cesaron cuando se cortó la línea telefónica en medio del sonido de más disparos.

Las FDI, bajo la lupa

Su historia inspiró una película nominada al Oscar titulada The Voice of Hind Rajab ("La voz de Hind Rajab").

La ONU citó su caso en una comisión de investigación, en la que acusó a Israel de crímenes de guerra, acusación que el país rechaza.

Además de la investigación penal sobre el caso de Hind y su familia, las FDI anunciaron que también investigarían la muerte de 15 palestinos —entre ellos personal sanitario y un trabajador de la ONU— ocurrida el año pasado cerca de Rafah, en el sur de Gaza.

En otros tres casos —relacionados con la muerte de siete empleados de World Central Kitchen en Deir al Balah hace dos años y de cuatro empleados de Médicos Sin Fronteras (MSF), fallecidos en dos incidentes distintos— las FDI afirmaron no haber hallado motivos para iniciar investigaciones penales.

Las FDI están bajo presión para demostrar que realizan sus propias investigaciones con el fin de intentar evitar acciones legales internacionales, especialmente por parte de la Corte Penal Internacional.

Su objetivo es rebatir las acusaciones de haber cometido crímenes de guerra y de que existe impunidad entre sus fuerzas.

BBC

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FUENTE: BBC