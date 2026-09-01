Rusia no deja de avanzar en Ucrania: ya ocupó el 20 % del país invadido

La guerra muestra que Rusia sigue con sus avances en Ucrania. Hoy anunciaron la toma de otras dos localidades en la provincia de Zaporiyia.

Las tropas de Rusia van venciendo a sus enemigos de Ucrania, que se defiende. Foto: Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de otras dos localidades en la provincia de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado a través de redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Novopavlovka y Chervona Krinitsia, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.