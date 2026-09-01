¿Y si se cae el trigo? Los precios sostenidos abren especulaciones en torno a Ucrania y Rusia

Mientras se evalúan las pérdidas por el temporal en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, los pronósticos prevén calma tras lluvias escasas. La Bolsa de Rosario estima entre 60.000 y 80.000 hectáreas de trigo afectados, algunas de las cuales podrían ser resembradas.

La principal inquietud ahora pasa por cuándo y cuánto vender de la última campaña, que aún está almacenada, tras el impulso alcista de Chicago.

Con precios de trigo que rondan los US$280/tn, sostenidos también en plaza local, surge la pregunta sobre qué ocurriría si se produce un acuerdo entre Rusia y Ucrania, quienes retomaron conversaciones.

Ambos países, importantes productores de trigo y girasol, tienen sus ventas acotadas por problemas logísticos. Esto, sumado a la sequía y altas temperaturas en EE.UU., soporta las cotizaciones en Chicago.

Los operadores anticipan un fuerte descenso en los precios si hay un acuerdo, lo que lleva a algunos a considerar vender posiciones de trigo o cubrirse con opciones.

Biocombustibles: una industria en pugna

A pesar del tiempo transcurrido y las diversas iniciativas, aún no hay un dictamen para definir la estratégica cuestión de los biocombustibles. La situación podría cambiar esta semana, pero persiste la resistencia de un sector industrial PYME bonaerense frente a acuerdos buscados por otras provincias.

El conflicto se centra en el biodiesel (soja), que tiene un cupo asignado hasta 2030 con precio fijado por el Gobierno, beneficio que no quieren resignar en favor de la competencia planteada por la propuesta oficial.

En general, el etanol (maíz), que concentra las principales inversiones, no presenta problemas, con intereses repartidos entre Santa Fe y Córdoba, mientras que Buenos Aires participa de ambas posibilidades.

La propuesta oficial plantea una sola ley para biocombustibles, que apunte al mercado libre con aumento de porcentajes de corte (con combustibles fósiles), un piso de 10% para biodiesel y 15% para etanol, lo que podría absorber hasta un millón de toneladas.

Tras el conflicto Irán-Israel/EE.UU., se aceleró la diversificación de la matriz energética con biocombustibles como reaseguro ante la fragilidad del abastecimiento de combustibles fósiles, especialmente en el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos y Brasil lideran esta transición, con Brasil contando con 370 plantas de etanol y 50 de biodiesel, y un porcentaje de corte cercano al 30%.

La urgencia por obtener combustibles bio para aviación (SAF), ante la presión ambiental sobre la aviación comercial, hace imprescindible para Argentina contar con una ley que impulse las inversiones necesarias para la producción local de estos combustibles a partir de cultivos oleaginosos.

Una vez más, el Congreso tiene la decisión en sus manos.

La necesidad impone su voluntad.

A pesar de las diferencias entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, los esfuerzos electorales en EE.UU. posibilitaron una apertura extraordinaria de 300.000 toneladas de carne vacuna para Brasil, a ingresar hasta noviembre.

El objetivo principal fue "calmar" los precios internos de la carne vacuna en EE.UU., que se encuentran muy por encima de la media e impulsan la inflación, a pesar de una leve baja reciente.

Ignacio Iriarte aclaró que Argentina no quedó afuera de esta medida, ya que la cuota estaba destinada a países sin acuerdos previos, y Argentina cumple uno importante de 80.000 toneladas anuales.

Una delegación argentina viajará esta semana a EE.UU. para negociar la renovación de este acuerdo, lo cual representa la principal preocupación del sector.

Australia y Nueva Zelanda, con acuerdos previos, quedaron al margen, lo que beneficia especialmente a Brasil, que ya había completado su cupo con China.

Iriarte calificó la medida estadounidense como "una medida de coyuntura, de mera conveniencia".

Para Argentina, es crucial el resultado de la negociación con la administración Trump para renovar la cuota para 2027, dado el buen cumplimiento del acuerdo actual.

Aunque Argentina está en una etapa de retención de hembras, se espera que las exportaciones de este año alcancen un tonelaje similar al anterior, con un monto de exportación que podría registrar un récord absoluto de U$S 4.800-5.000 millones.