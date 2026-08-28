Cosecha 2025/26: caída en los números de sorgo, arroz, maní y algodón

La cosecha 2025/26 está cerrando con un número global récord, pero esa foto esconde algunas imágenes que no son positivas. Sucede que el cálculo total está fundamentalmente impulsado por las extraordinarias producciones de trigo, maíz y girasol, pero esa tendencia no fue común a todos los cultivos.

Entre los granos más relevantes, la soja ya finalizó hace un par de meses su campaña con una reducción de la cosecha y también hay otros, de características más regionales, que tuvieron un desempeño negativo con respecto al año pasado.

Este jueves, al publicar su Panorama Agrícola Semanal (PAS), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada su cosecha 2025/26, con un valor final de 2,8 millones de toneladas, que representa una baja del 10% frente a los 3,1 millones del ciclo anterior.

De todos modos, esto fue producto de una menor área sembrada, ya que el rendimiento promedio nacional se ubicó en 40,7 qq/Ha, frente a una media de 35,4 qq/Ha durante las últimas cinco campañas.

Esta caída de la producción del cereal “rojo” es confirmada por la estimación mensual nacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP), que ubicó el volumen en 2,35 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento de 40,85 quintales por hectárea.

El principal motivo, como se mencionó, es que la siembra se redujo de 1 millón a 750.000 hectáreas.

En tanto, para la temporada 2026/27 que está comenzando, la superficie estimada por el Gobierno nacional es de 740.000 hectáreas.

Desempeño y distribución del arroz

Por otro lado, dos reportes conocidos también en los últimos días marcaron una reducción de la cosecha de arroz, un cultivo regional muy importante en el nordeste y el Litoral argentino.

De acuerdo con la SAGYP, el volumen finalizó en 1,4 millones de toneladas, un 12,5% por debajo del ciclo anterior, cuando fueron 1,6 millones, en línea con la reducción de la siembra, que fue del 13%, pasando de 230.000 a 200.000 hectáreas.

Del total producido, unas 140.000 toneladas fueron de la variedad largo ancho, y el resto (1,26 millones), de largo fino.

En paralelo, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, la EEA INTA Corrientes y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos elaboraron un reporte conjunto sobre la producción de arroz en el ciclo 2025/26 en Argentina.

Y las cifras son similares a las proyectadas por el Gobierno nacional: 1.471.673 toneladas durante la campaña 2025/26, lo que implica una caída del 14% o 247.282 toneladas frente al año pasado; sobre una superficie sembrada de 204.900 hectáreas, que fue 12% o 27.700 hectáreas inferior a la de la temporada previa.

El rendimiento promedio nacional, en tanto, se ubicó en 7.184 kg/ha en relación con la superficie sembrada, mientras que, sobre el área efectivamente cosechada, alcanzó los 7.191 kg/ha. Esto implica una merma interanual del 3 %, equivalente a 239 kg/ha.

Sin embargo, al compararlo con el promedio de las últimas cinco campañas, se observó un incremento del 1,5 %, equivalente a 105 kg/ha. Una salvedad es que los valores de rendimiento y producción no contemplan el factor de calidad comercial.

En cuanto a la composición de la cosecha, este informe reveló que:

El tipo largo fino predominó ampliamente durante la campaña 2025/26. Ocupó aproximadamente el 71 % de la superficie, equivalente a 145.200 ha, y aportó el 73 % de la producción, con 1.076.651 toneladas.

El tipo largo ancho representó alrededor del 17 % del área implantada, con 34.500 ha, y contribuyó con el 15 % de la producción, equivalente a 221.224 toneladas.

Los tipos especiales, que incluyen variedades aromáticas y cortas, entre otras, participaron con el 12 % de la superficie, unas 25.200 ha, y generaron el 12 % de la producción, con 173.798 toneladas.

Con respecto a la perspectiva regional, los datos indican que la producción arrocera nacional presentó una marcada concentración territorial, con 74% del área y el 78,5% de la cosecha explicada por Corrientes y Entre Ríos:

Corrientes explicó el 47,2% del área implantada y el 48,5% de la producción, consolidándose como la principal provincia productora. El rendimiento promedio sobre el área cosechada presentó un incremento interanual del 2 %, equivalente a 158 kg/ha, mientras que el rendimiento sobre el área sembrada fue de 7.372 kg/ha.

Entre Ríos representó el 26,8% de la superficie y el 30% de la cosecha. No se registraron hectáreas perdidas y el rendimiento promedio provincial sobre el área cosechada presentó una caída interanual del 3 %, equivalente a 208 kg/ha.

Santa Fe aportó el 15,2% de la siembra y el 12,4% del volumen. No se registraron hectáreas perdidas, aunque el rendimiento promedio provincial presentó una reducción interanual del 15 %, equivalente a 1.050 kg/ha.

Formosa significó el 8,1% del área y el 7% de la producción. Se registraron 50 ha no cosechadas, equivalentes al 0,3 % del área sembrada. El rendimiento promedio sobre el área cosechada disminuyó un 4 %, equivalente a 285 kg/ha, mientras que el rendimiento sobre el área sembrada alcanzó los 6.248 kg/ha.

Chaco concentró el 2,7% de la siembra y el 2,1% de la cosecha. No se registraron hectáreas perdidas, aunque el rendimiento promedio provincial sobre el área cosechada presentó una caída interanual del 19 %, equivalente a 1.300 kg/ha.

Así, “los resultados de la campaña 2025/26 reflejan una menor superficie sembrada y una reducción de la producción nacional, en un ciclo atravesado por condiciones climáticas particulares y con un fuerte protagonismo de Corrientes y Entre Ríos dentro del mapa arrocero argentino”, concluye este reporte.

Situación del maní y el algodón

En lo que respecta al maní, la principal economía regional del país en función de la cantidad de divisas que genera, también sufrió un retroceso.

De acuerdo con los valores oficiales de la Secretaría de Agricultura, la cosecha se ubica en 1,3 millones de toneladas, un 28,2% por debajo de la campaña previa, producto de una combinación de menor siembra (pasó de 530.000 a 420.000 hectáreas, un 20,8% de ajuste) y rendimientos también en baja (31 qq/ha de promedio nacional).

Aunque la Cámara Argentina del Maní (CAM) no actualizó su informe de oferta y demanda, el que elaboró en marzo pasado ya auguraba una caída similar a la que estima el Gobierno, desde 1,8 a 1,3 millones de toneladas.

Por último, la recolección del algodón aún no ha podido finalizar, debido a que en el norte de Santa Fe las persistentes precipitaciones no permiten que haya piso firme para el ingreso de la maquinaria.

De todos modos, las perspectivas son negativas: la siembra a fines del año pasado se redujo notoriamente, desde 690.000 hectáreas a solo 390.000 (una baja del 43,5%).

En tanto, la cosecha estaría culminando con 750.000 toneladas, un 31,8% por debajo del ciclo anterior, cuando fueron 1,1 millones.

Fuente: Infocampo.