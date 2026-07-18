Tras el humo, Nueva York enfrenta una nueva amenaza antes de la final del Mundial

Nueva York vive horas de tensión en la antesala de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras miles de hinchas comienzan a llegar a la ciudad, las autoridades mantienen una alerta sanitaria por la mala calidad del aire provocada por el humo de los incendios forestales de Canadá.

A esta situación, además, advirtieron sobre la llegada de fuertes tormentas eléctricas que podrían complicar las actividades previstas para este fin de semana. El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, calificó la situación como "muy seria" y pidió a los neoyorquinos modificar su rutina para reducir la exposición al aire contaminado.

"Hoy es el peor día de humo hasta ahora. Estamos alcanzando un nivel de calidad del aire que es peligroso para todos los neoyorquinos. Hoy no es un día para ser un héroe al aire libre", afirmó el mandatario.

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitieron una alerta debido a la elevada concentración de partículas finas PM2.5, presentes en el humo de los incendios forestales que afectan a Canadá.

Estas diminutas partículas pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de problemas respiratorios y cardiovasculares incluso en personas sanas.

Entre los síntomas que pueden presentarse figuran tos, irritación de ojos y garganta, dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, mareos, fatiga y agravamiento de enfermedades como el asma o afecciones cardíacas.

Las autoridades remarcaron que, aunque los grupos más vulnerables siguen siendo niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, la actual calidad del aire representa un riesgo para toda la población.

Frente a este escenario, el Gobierno de Nueva York recomendó: Permanecer en lugares cerrados con aire acondicionado; evitar actividades físicas al aire libre; beber abundante agua; utilizar mascarillas KN95 si es necesario salir; controlar el estado de salud de adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Además, la administración municipal abrió cientos de centros de enfriamiento en los cinco distritos de la ciudad y comenzó la distribución gratuita de mascarillas KN95.

La gobernadora Kathy Hochul informó que el Estado trabaja de manera coordinada con las autoridades locales para monitorear la evolución del episodio y reforzar las medidas de protección.

Tormentas en la previa de la final

Como si la contaminación ambiental no fuera suficiente, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta por fuertes tormentas para este sábado, con posibilidad de vientos destructivos, lluvias intensas, inundaciones repentinas e incluso la formación aislada de tornados.

El propio Mamdani alertó en sus redes sociales que las tormentas podrían desarrollarse con muy poco margen de anticipación y pidió a la población buscar refugio inmediatamente ante cualquier aviso meteorológico.

Según los pronósticos, las tormentas más intensas se esperan entre la tarde y la noche, justo cuando estaban previstas distintas actividades vinculadas a la final del Mundial.

Las condiciones meteorológicas también ponen en duda algunos de los tradicionales puntos de encuentro de los simpatizantes argentinos, como las convocatorias previstas en Central Park y Times Square durante la jornada previa al partido. Las autoridades no descartan cancelar o modificar actividades al aire libre si las condiciones climáticas empeoran.

Mientras tanto, la ciudad permanece bajo un amplio operativo de emergencia que combina protocolos por contaminación del aire, calor extremo y fenómenos meteorológicos severos, en una de las jornadas más desafiantes que afronta Nueva York desde el inicio de la Copa del Mundo.