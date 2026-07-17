Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas sacó otro vuelo a Nueva York para la final y confirmó los precios

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de una tercera operación especial con destino a la ciudad de Nueva York en respuesta al masivo interés de los aficionados por presenciar la final del Mundial 2026 . Se trata de un vuelo que se suma a los dos que fueron agotados en tiempo récord este jueves.

Esta frecuencia complementaria se suma al esquema de contingencia de la aerolínea de bandera luego de que las dos operaciones iniciales comercializadas para esta instancia decisiva agotaran la totalidad de sus plazas en un lapso inferior a las 12 horas.

El nuevo servicio partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00.

El tramo de ida para este tercer vuelo se ha fijado con una tarifa base desde USD 2.200 más impuestos, y los tickets ya se encuentran disponibles en los canales directos de la compañía y agencias de viajes asociadas.

Con esta adición, la programación especial de la compañía aérea para trasladar a los simpatizantes de la Selección Argentina hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) queda estructurada mediante tres frecuencias estratégicas operadas con aeronaves de fuselaje ancho Airbus A330:

Vuelo 1: viernes 17 de julio a las 21:30 (Agotado)

Vuelo 2: sábado 18 de julio a las 09:00 (Agotado)

Vuelo 3 (refuerzo): sábado 18 de julio a las 22:00 (Nueva disponibilidad)

El diseño del cronograma asegura el arribo de los pasajeros al territorio estadounidense con el margen de anticipación necesario para presenciar el partido final del certamen global.

El fenómeno de la demanda no se limita a la Costa Este. Desde la aerolínea confirmaron que el corredor habitual hacia Miami también registra niveles de ocupación del 100% en sus dos frecuencias diarias durante las jornadas previas al encuentro deportivo.

La conectividad hacia el estado de Florida operó de la siguiente manera: el jueves 16 de julio los servicios partieron a las 08:00 y 22:45; para este viernes los horarios son 00:30 y 22:45, mientras que para el sábado 18 están pautados los despegues a las 08:00 y 22:45.