Mundial 2026: cuánto sale una entrada Hospitality para el VIP de la final entre Argentina y España

El Mundial 2026 llega a su final y son miles los argentinos y españoles que buscan tener su lugar en New Jersey para vivir el partido.

La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España disparó la demanda de entradas y convirtió a los paquetes Hospitality de la FIFA en una de las opciones más exclusivas para quienes buscan presenciar el partido desde una experiencia de primer nivel en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ante el agotamiento de las localidades convencionales, la plataforma oficial de Hospitality ofrece distintas alternativas VIP que incluyen ubicaciones preferenciales, salones exclusivos, gastronomía premium, bebidas, atención personalizada y otros servicios diferenciales antes, durante y después del encuentro.

Precios para conseguir entradas en la final del Mundial 2026 Los precios reflejan la magnitud del evento. El paquete Champions Club parte de los 17.500 dólares por persona y puede alcanzar los 19.000 dólares, mientras que la experiencia Trophy Lounge, una de las más exclusivas disponibles, ronda los 29.000 dólares por asistente. En tanto, las opciones más completas de hospitalidad pueden superar los 34.500 dólares, dependiendo de la ubicación y los servicios incluidos.

La fiebre por conseguir un lugar también impulsó los valores en el mercado de reventa. Según distintas publicaciones especializadas, algunas entradas para la gran final ya superan los 30.000 dólares, mientras que los tickets más accesibles se ofrecen por encima de los 7.000 dólares, cifras que marcan un récord para una definición mundialista.

La FIFA destacó que los paquetes Hospitality no solo garantizan una ubicación privilegiada dentro del estadio, sino también una experiencia integral con acceso a espacios exclusivos, servicio gastronómico de alta calidad y beneficios adicionales diseñados para los aficionados que buscan disfrutar el espectáculo con el máximo nivel de confort.