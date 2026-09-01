Insólito accidente y milagro: chocó contra un colectivo, salió despedido y terminó adentro

El insólito accidente ocurrió en Colombia: un motociclista salió despedido tras un choque y terminó dentro de un colectivo.

El increíble hecho ocurrió en la ciudad de Buga, ubicada en Valle del Cauca, en el oeste de Colombia, donde un hombre que circulaba a gran velocidad en su motocicleta se salvó de milagro después de chocar contra un colectivo que llevaba abierta la puerta de descenso de pasajeros.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la unidad, donde se puede observar el momento en el que el motociclista impacta contra el colectivo y termina tendido sobre uno de los asientos. En ese momento, en el vehículo viajaban solamente una pasajera y el chofer, quien tardó algunos segundos en reaccionar ante lo ocurrido.

El video del insólito accidente En la reconstrucción del accidente, a través de las cámaras de seguridad, se puede observar la intersección de las calles donde ocurrió el hecho. Mientras el colectivo se encontraba cruzando, la motocicleta aparece repentinamente en la imagen a gran velocidad.

Tras el impacto, el hombre sale disparado de su motocicleta y atraviesa la puerta del colectivo, que milagrosamente se encontraba abierta. Finalmente, termina dentro de la unidad y tendido sobre uno de los asientos, conmocionado por la violencia del choque.