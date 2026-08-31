Accidente en Maipú: tres menores y tres adultos resultaron heridos tras el choque entre dos autos

Tres menores y tres adultos resultaron heridos como consecuencia del violento accidente. El test de alcohol realizado a uno de los conductores arrojó negativo.

Un accidente vial ocurrido durante la tarde del domingo en Maipú dejó a seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de 2, 6 meses y 11 años. El siniestro se produjo en la intersección de Padre Vázquez y Matienzo, donde colisionaron un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa.

De acuerdo con información policial, tras el impacto todos los ocupantes fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Las menores fueron trasladadas al Hospital Notti, donde se les diagnosticó TEC leve, un corte en el cuero cabelludo y politraumatismos leves.

Asistieron a los ocupantes de ambos vehículos La conductora del Volkswagen Gol también presentó lesiones leves, mientras que el acompañante del Chevrolet Corsa fue derivado al Hospital Paroissien, donde recibió asistencia por un traumatismo craneal. El bebé de seis meses también se encontraba entre los ocupantes del Corsa.