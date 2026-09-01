Quién era Pamela Cisneros, la mujer que atacó en Nueva York: trastornos de bipolaridad e intentos de suicido

Pamela Cisneros , la mujer de 49 años que atacó con dos cuchillos a dos personas en Times Square antes de ser abatida por la Policía de Nueva York , atravesaba desde hacía años problemas vinculados con su salud mental. Su hermano mayor, Patrick Peralta, afirmó que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y que recibía tratamiento

De todas formas, aunque sostuvo que nunca había mostrado signos de agresividad o comportamientos violentos. “No sé qué pasó”, expresó al describir el desconcierto de la familia.

Cisneros era madre de tres hijas y residía en Queens. De acuerdo con su hermano, había logrado cierta estabilidad durante los últimos años gracias a un tratamiento que incluía inyecciones mensuales. Su hermano señaló que la última vez que la vio fue el 10 de agosto, durante el cumpleaños de su padrastro, y recordó que habitualmente visitaba a su madre.

Sin embargo, durante la semana previa al ataque había dejado de hacerlo. La familia la llamó y, según relató Peralta, ella respondió que el sábado se encontraba “bien”.

Según indicó su hermano, los problemas de salud mental se remontaban a su juventud y que había intentado suicidarse cuando tenía alrededor de 19 años y había recibido un diagnóstico, aunque dijo no conocer todos los detalles. También sostuvo que en los últimos años estaba bajo tratamiento por lo que describió como un trastorno bipolar.

Por su parte, Peralta planteó la posibilidad de que ella hubiera dejado de recibir la medicación, pero esa explicación fue presentada únicamente como una hipótesis personal del familiar.

Los cuchillos que utilizó Cisneros durante el ataque.

Los antecedentes mencionados por fuentes cercanas incluyen otros episodios relacionados con su salud mental. En diciembre de 2018, una situación en la avenida Lexington derivó en la intervención de agentes de la Policía de Nueva York. En marzo de 2019, según esas mismas fuentes, Cisneros intentó suicidarse al arrojarse delante de un tren de la línea E en Queens.

Una vida entre el tratamiento, su familia y el trabajo

Un perfil de LinkedIn a su nombre indica que se graduó de la Universidad Touro en 2021, mientras que su hermano y un vecino señalaron que había obtenido una maestría en psicología. Peralta también contó que trabajaba en un estudio jurídico para un abogado dedicado a trámites migratorios. “Era una mujer excelente. No sé qué le pasó”, afirmó un vecino que aseguró conocerla desde su nacimiento.

El ataque en Nueva York

Este lunes, Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa y atacó a dos personas en una zona cercana a Times Square. Una de las víctimas fue un hombre de 68 años que acababa de salir del metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa. Fue trasladado al Hospital Bellevue y permanecía en condición estable. La segunda víctima fue Erin Piacenti, de 32 años, quien sufrió una herida en el abdomen y murió posteriormente. Piacenti era una ejecutiva bancaria y su empleador expresó públicamente su conmoción por la pérdida.

Tras los ataques, Cisneros continuó caminando hasta que fue localizada por agentes de la Policía de Nueva York. Los efectivos intentaron que soltara los cuchillos y utilizaron primero pistolas paralizantes, pero no lograron reducirla. Cuando avanzó hacia los policías todavía armada, los agentes abrieron fuego. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde murió.