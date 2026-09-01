La inteligencia artificial ya reina en el mundo estudiantil, según un estudio

Los alumnos de secundaria de Alemania utilizan casi sin excepción la inteligencia artificial (IA) para sus tareas escolares, preparar sus exposiciones o repasar los contenidos del aula, según un nuevo estudio publicada hoy por la agencia alemana de noticias Dpa.

La encuesta que realizó el instituto de opinión Civey por encargo de la compañía de comunicaciones Vodafone señala además que muchos de ellos la utilizan incluso de forma diaria o varias veces por semana.

La consultora entrevistó a mil alumnos de entre 16 y 19 años de todos los tipos de escuelas secundarias en agosto, según precisó una portavoz de Vodafone.

Al ser preguntados sobre la búsqueda de información para trabajos o tareas escolares, solo el 2 % de los encuestados afirmó no recurrir jamás a la asistencia de la inteligencia artificial.

Por el contrario, el 69 % del alumnado utiliza herramientas como ChatGPT con alta frecuencia.

El 25 % declaró emplearlas a diario y el 44 % dijo hacerlo varias veces a la semana. El 29 % restante respondió que le da un uso menos frecuente, por ejemplo una vez a la semana (13 %), varias veces al mes (9 %) o de forma aún más puntual (7 %).

La inteligencia artificial, herramienta habitual de los alumnos. Foto: Dpa DPA

Deberes escolares

En una línea similar, el 26 % indicó que utiliza la IA diariamente para elaborar sus deberes escolares, mientras que el 40 % recurre a ella varias veces por semana con este mismo fin. Solo el 4 % afirmó prescindir por completo de esta tecnología para sus tareas.

Asimismo, tres cuartas partes de los encuestados emplean IA con regularidad para repasar y preparar la materia de estudio en casa tras las clases.

Tras analizar los datos, la compañía concluyó que para tres de cada cuatro jóvenes de entre 16 y 19 años la IA se convirtió en un elemento habitual de su día a día académico.

La esencia del aprendizaje

El director ejecutivo de Vodafone Alemania, Marcel de Groot, subrayó que esta tecnología debe servir para potenciar el pensamiento, no para sustituirlo.

De Groot consideró que la IA como herramienta de búsqueda orientada puede ayudar a aprender mejor.

Sin embargo, advirtió que "quien deja sus deberes por completo en manos de la IA se pierde la verdadera esencia del aprendizaje". Dpa