Inteligencia artificial autónoma: la confianza como eje en The Future Uncovered

Especialistas de NTT DATA debatieron en The Future Uncovered sobre la seguridad y la transparencia de la inteligencia artificial autónoma.

El avance de la inteligencia artificial exige nuevos modelos de gobernanza y control en las empresas.

El avance de los sistemas computacionales autónomos plantea nuevas exigencias sobre los criterios de decisión en entornos corporativos e infraestructuras críticas. A través de una nueva jornada técnica sobre inteligencia artificial, la compañía NTT DATA analizó en The Future Uncovered los desafíos de gobernanza, explicabilidad y ciberseguridad que condicionan la adopción de estas tecnologías en la sociedad actual.

El encuentro reunió a periodistas, analistas y directivos de la industria bajo el concepto "Intelligence We Trust", correspondiente al informe Foresight 2026 elaborado por la consultora tecnológica. Los participantes coincidieron en que el ritmo de implementación dependerá directamente de la capacidad de auditar los datos de entrenamiento y comprobar la trazabilidad de las acciones automáticas.

El debate sobre modelos autónomos en The Future Uncovered La transición desde herramientas que responden consultas hacia agentes digitales que deciden y ejecutan procesos sin supervisión directa altera la dinámica de trabajo tradicional. El encuentro analizó cómo las organizaciones deben fijar límites claros para evitar sesgos y garantizar que los resultados respondan a parámetros éticos comprobables.

Los equipos de protección informática auditan las fuentes de datos que alimentan los algoritmos. Shutterstock En este sentido, la transparencia algorítmica adquiere la misma relevancia que la potencia de cómputo. La industria tecnológica busca mecanismos claros para que los usuarios comprendan las razones detrás de cada resolución automatizada, garantizando estándares uniformes de control interno.

Desafíos de ciberseguridad y amenazas según NTT DATA El informe de ciberinteligencia correspondiente al primer semestre de 2026 expuso que los atacantes informáticos emplean modelos avanzados para detectar fallas en sistemas de forma automática. Estas técnicas facilitan la creación de campañas de suplantación de identidad personalizadas, fraudes visuales y ataques de ingeniería social a gran escala.