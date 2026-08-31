Inteligencia artificial autónoma: la confianza como eje en The Future Uncovered
Especialistas de NTT DATA debatieron en The Future Uncovered sobre la seguridad y la transparencia de la inteligencia artificial autónoma.
El avance de los sistemas computacionales autónomos plantea nuevas exigencias sobre los criterios de decisión en entornos corporativos e infraestructuras críticas. A través de una nueva jornada técnica sobre inteligencia artificial, la compañía NTT DATA analizó en The Future Uncovered los desafíos de gobernanza, explicabilidad y ciberseguridad que condicionan la adopción de estas tecnologías en la sociedad actual.
El encuentro reunió a periodistas, analistas y directivos de la industria bajo el concepto "Intelligence We Trust", correspondiente al informe Foresight 2026 elaborado por la consultora tecnológica. Los participantes coincidieron en que el ritmo de implementación dependerá directamente de la capacidad de auditar los datos de entrenamiento y comprobar la trazabilidad de las acciones automáticas.
El debate sobre modelos autónomos en The Future Uncovered
La transición desde herramientas que responden consultas hacia agentes digitales que deciden y ejecutan procesos sin supervisión directa altera la dinámica de trabajo tradicional. El encuentro analizó cómo las organizaciones deben fijar límites claros para evitar sesgos y garantizar que los resultados respondan a parámetros éticos comprobables.
En este sentido, la transparencia algorítmica adquiere la misma relevancia que la potencia de cómputo. La industria tecnológica busca mecanismos claros para que los usuarios comprendan las razones detrás de cada resolución automatizada, garantizando estándares uniformes de control interno.
Desafíos de ciberseguridad y amenazas según NTT DATA
El informe de ciberinteligencia correspondiente al primer semestre de 2026 expuso que los atacantes informáticos emplean modelos avanzados para detectar fallas en sistemas de forma automática. Estas técnicas facilitan la creación de campañas de suplantación de identidad personalizadas, fraudes visuales y ataques de ingeniería social a gran escala.
María Pilar Torres Bruna, directora de Ciberseguridad de NTT DATA para Iberia y Latinoamérica, señaló: "La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta que simplemente responde preguntas. Cada vez más recomienda, decide e influye, y cuanto mayor sea esa influencia, mayor será nuestra exigencia de transparencia".
Gobernanza y auditoría de la inteligencia artificial
La evolución de las amenazas exige que los esquemas de defensa superen la custodia de servidores y redes físicas. Los especialistas plantean la necesidad de comprobar la identidad de los agentes virtuales y supervisar los flujos de comunicación entre distintos programas corporativos.
Torres Bruna puntualizó: "Así como hoy investigamos a un médico o a una aerolínea antes de ponernos en sus manos, en el futuro también querremos saber quién desarrolló un sistema, cómo fue entrenado y qué garantías ofrece antes de confiarle una decisión importante".
Conclusiones sobre la innovación en NTT DATA
Las empresas necesitan estructurar marcos normativos que verifiquen el origen de la información y supervisen el comportamiento de los programas de manera continua. El desarrollo sustentable del sector depende de acuerdos amplios entre proveedores, reguladores y usuarios finales.
A través del espacio de debate generado en The Future Uncovered, la consultora NTT DATA promueve el diálogo técnico para consolidar entornos digitales confiables. La integración responsable de la inteligencia artificial define las pautas de seguridad necesarias para la transformación productiva global.