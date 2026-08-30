nubia days: descuentos de hasta 21% en teléfonos gama media
La marca tecnológica nubia lanzó la campaña nubia days con rebajas y financiación en cuotas fijas para adquirir los gama media.
El mercado de telefonía en Argentina suma nuevas promociones comerciales para renovar dispositivos antes de fin de mes. A través de la campaña nubia days, la marca nubia ofrece descuentos directos de hasta el 21 % y planes de financiación en doce cuotas sin interés para tres modelos de su línea de smartphones.
La iniciativa comercial rige hasta el 31 de agosto inclusive o hasta agotar el stock disponible en la tienda virtual de la empresa y en las principales cadenas de electrodomésticos del país. Las compras realizadas durante este período cuentan además con el beneficio de entrega a domicilio sin cargo en todo el territorio nacional.
Modelos y promociones en la campaña nubia days
La propuesta comercial incluye opciones orientadas al consumo multimedia y terminales con conectividad avanzada. El modelo nubia Music 2 en versión Pop Art bajó su valor de 289.999 pesos a 229.999 pesos, lo que representa una rebaja del 21 % y un ahorro directo de 60.000 pesos para el comprador.
Por su parte, la edición especial nubia Music 2 Melody Wave x Margarita cuesta 259.999 pesos frente a su valor habitual de 289.999 pesos. Ambas variantes incorporan un sistema de audio de 2.1 canales con triple parlante integrado y una pantalla de 6,7 pulgadas en resolución HD+ con tasa de refresco de 120 hercios.
Características técnicas del nubia Air 5G
En el segmento de mayor prestación, el modelo nubia Air 5G registra un descuento del 15%, pasando de 529.999 pesos a 449.999 pesos, lo que equivale a una reducción de 80.000 pesos. El equipo cuenta con un chasis delgado de 6,7 milímetros de grosor y certificaciones IP68 e IP69 de resistencia frente al ingreso de agua y polvo.
La unidad equipa una batería de 5.000 mAh y suma 8 GB de memoria física junto a 12 GB de memoria dinámica, alcanzando 20 GB totales de procesamiento con 256 GB de almacenamiento. Esta configuración sostiene la fluidez del sistema y permite una navegación veloz sobre redes móviles de última generación.
Canales de venta y beneficios comerciales
Los usuarios pueden acceder a las doce cuotas sin interés a través de las plataformas digitales de los distribuidores oficiales. La inclusión del envío gratuito busca facilitar el acceso a equipos de gama intermedia y de entrada en distintas provincias.
La compañía tecnológica, fundada en octubre de 2012, sostiene operaciones en América del Sur, Europa, América del Norte y Asia. Su catálogo apunta a integrar funciones específicas de sonido, diseño visual y durabilidad en rangos de precios competitivos para el mercado local.
El posicionamiento de la marca nubia en el mercado local
La estrategia de promociones temporales busca dinamizar la comercialización de terminales durante el cierre del mes. La combinación de rebajas directas y cuotas fijas permite a los consumidores planificar compras tecnológicas con previsibilidad económica.
Con el desarrollo de los nubia days, la firma nubia amplía la presencia de sus teléfonos en el mercado argentino. La campaña acerca alternativas accesibles con foco en el rendimiento sonoro y la conectividad para los usuarios locales.