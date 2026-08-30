nubia days: descuentos de hasta 21% en teléfonos gama media

La marca tecnológica nubia lanzó la campaña nubia days con rebajas y financiación en cuotas fijas para adquirir los gama media.

El mercado de telefonía en Argentina suma nuevas promociones comerciales para renovar dispositivos antes de fin de mes. A través de la campaña nubia days, la marca nubia ofrece descuentos directos de hasta el 21 % y planes de financiación en doce cuotas sin interés para tres modelos de su línea de smartphones.

La iniciativa comercial rige hasta el 31 de agosto inclusive o hasta agotar el stock disponible en la tienda virtual de la empresa y en las principales cadenas de electrodomésticos del país. Las compras realizadas durante este período cuentan además con el beneficio de entrega a domicilio sin cargo en todo el territorio nacional.

Modelos y promociones en la campaña nubia days La propuesta comercial incluye opciones orientadas al consumo multimedia y terminales con conectividad avanzada. El modelo nubia Music 2 en versión Pop Art bajó su valor de 289.999 pesos a 229.999 pesos, lo que representa una rebaja del 21 % y un ahorro directo de 60.000 pesos para el comprador.

Por su parte, la edición especial nubia Music 2 Melody Wave x Margarita cuesta 259.999 pesos frente a su valor habitual de 289.999 pesos. Ambas variantes incorporan un sistema de audio de 2.1 canales con triple parlante integrado y una pantalla de 6,7 pulgadas en resolución HD+ con tasa de refresco de 120 hercios.

Nubia Music 2: los smartphones de la promoción nubia days integran sonido potenciado y baterías de larga duración. Imagen generada con IA Características técnicas del nubia Air 5G En el segmento de mayor prestación, el modelo nubia Air 5G registra un descuento del 15%, pasando de 529.999 pesos a 449.999 pesos, lo que equivale a una reducción de 80.000 pesos. El equipo cuenta con un chasis delgado de 6,7 milímetros de grosor y certificaciones IP68 e IP69 de resistencia frente al ingreso de agua y polvo.