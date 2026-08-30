Día del Gamer: Latinoamérica suma 372 millones de jugadores en un mercado en auge

El sector de los videojuegos celebra cada 29 de agosto el Día del Gamer , una fecha que rinde homenaje a más de 2.500 millones de personas en el planeta. A través del Día del Gamer , la comunidad destaca el crecimiento de videojuegos en Latinoamérica , un territorio donde el 69% de la población conectada juega habitualmente.

De acuerdo con el informe Global Games Market Report de la consultora Newzoo, la región alcanzó los 372,3 millones de usuarios con un incremento interanual del 4,5 %. Este volumen de actividad generó cerca de 8.300 millones de dólares en ingresos, posicionando a los países latinoamericanos entre los cinco mercados más determinantes del mundo.

La celebración del Día del Gamer expone el peso económico de la región en la industria global.

El estudio presentado en Gamescom Latam confirmó que la Generación Z representa el 47,5 % del mercado regional, con una suba interanual del 12,2 %. Para este grupo etario, la actividad supera el entretenimiento casual y funciona como un espacio de encuentro social, creación de contenidos digitales y competencias de deportes electrónicos.

Asimismo, casi la mitad de los usuarios locales, equivalente al 46 %, realiza gastos regulares dentro de las plataformas. Esta conducta demuestra la madurez del consumo digital en la zona y estimula la llegada de equipamiento específico para transmisiones en vivo y torneos profesionales.

La respuesta de los periféricos condiciona de forma directa la precisión y la inmersión en cada partida competitiva. La velocidad de los teclados, la fidelidad sonora de los auriculares y la exactitud de los sensores ópticos en los ratones marcan diferencias en partidas de alto nivel técnico.

Los videojuegos representan un espacio central de socialización y consumo para los jóvenes.

En este marco, las empresas de hardware buscan ampliar el acceso a herramientas avanzadas en diversos sectores socioeconómicos. La disponibilidad de accesorios con baja latencia y materiales durables optimiza la experiencia tanto en computadoras de escritorio como en consolas de sobremesa.

Iniciativas comerciales de Logitech G en el mes gamer

Durante todo el mes de agosto, la división Logitech G lleva adelante promociones y actividades especiales en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Guatemala. La propuesta busca facilitar el acceso a dispositivos de alta gama mediante sorteos y beneficios comerciales en tiendas autorizadas.

Logitech presenta la Serie G3, una nueva gama de periféricos en Argentina. Logitech

Lucas Landa, directivo de la compañía para el Cono Sur y Norte, señaló: "En el Día del Gamer celebramos a una comunidad que no deja de crecer en toda la región. Creemos que la tecnología no debería ser una barrera para disfrutar del juego en su máximo potencial".

Proyecciones del entretenimiento digital en Latinoamérica

El mercado regional dejó de ser un terreno emergente para transformarse en un polo central del negocio interactivo internacional. La combinación de audiencias jóvenes y mayor inversión en plataformas asegura la expansión del sector en el mediano plazo.

La conmemoración anual pone en valor a una comunidad que compite, crea contenidos y aprende mediante herramientas digitales. La evolución técnica en Latinoamérica ratifica que el desarrollo de videojuegos y la adopción de periféricos avanzados continuarán marcando la agenda del entretenimiento durante el Día del Gamer.