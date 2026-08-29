El Samsung Galaxy S26 Ultra baja su precio en Mercado Libre y es la mejor oferta del fin de semana

El Samsung Galaxy S26 Ultra aparece con una oferta destacada en Mercado Libre y, por primera vez, su precio queda por debajo de una barrera que parecía difícil de superar: los $2 millones. Se trata de un equipo nuevo, no reacondicionado y de venta local, por lo que la promoción no corresponde a una importación.

El modelo representa uno de los teléfonos más avanzados de Samsung y combina una pantalla de grandes dimensiones, uno de los procesadores más potentes de Qualcomm , cámaras de alta resolución y funciones de inteligencia artificial. En la publicación consultada, el precio ha sorprendido a más de un comprador sobre todo porque tiene una financiación de seis cuotas de $431.742.

Uno de los principales atractivos del Galaxy S26 Ultra está en su pantalla. Samsung incorporó un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa que puede variar entre 1 y 120 Hz.

Samsung apuesta por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy para ofrecer máximo rendimiento y potencia.

La gran novedad está en una pantalla de privacidad integrada, diseñada para dificultar que otras personas puedan observar el contenido desde determinados ángulos laterales. Es una característica pensada especialmente para quienes utilizan el teléfono en espacios públicos o transportes.

El panel está protegido por Corning Gorilla Armor 2, que además incorpora propiedades antirreflejos. El equipo mantiene un perfil relativamente delgado, de 7,9 milímetros, pesa 214 gramos y conserva uno de los elementos distintivos de la familia Ultra: el espacio destinado al S Pen.

El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con función de privacidad. shutterstock

Potencia de sobra con Snapdragon y Galaxy AI

En el interior aparece el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un procesador diseñado para ofrecer un rendimiento de alto nivel. El teléfono puede configurarse con 12 o 16 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Como ocurre con los modelos más recientes de la familia, no existe posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante microSD. A cambio, las capacidades disponibles permiten guardar una gran cantidad de aplicaciones, fotografías, videos y documentos.

El Samsung Galaxy S26 Ultra llega con Android 16, acompañado por One UI y diferentes herramientas de Galaxy AI. Estas funciones buscan aprovechar la potencia del dispositivo para asistir al usuario en tareas cotidianas y en distintas funciones relacionadas con el contenido.

El Samsung Galaxy S26 Ultra cuenta con cámara principal de 200 MP y dos teleobjetivos especializados. Shutterstock

Una cámara principal de 200 MP y zoom avanzado

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del equipo. Samsung incorporó un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular de 50 MP y dos teleobjetivos de 10 y 50 MP.

La configuración está pensada especialmente para quienes buscan versatilidad al momento de fotografiar. Los teleobjetivos permiten realizar acercamientos manteniendo un alto nivel de detalle, mientras que el sensor principal apunta a ofrecer mejores resultados en diferentes condiciones de iluminación.

Para selfies y videollamadas, el teléfono cuenta con una cámara frontal de 12 MP. En video, puede grabar hasta 8K a 30 cuadros por segundo y alcanzar 4K a 120 fps utilizando el modo Pro.

Una compradora destacó justamente el apartado fotográfico en una reseña publicada en Mercado Libre: aseguró que la cámara permite obtener fotografías de gran calidad y que también muestra una mejora importante en condiciones de poca luz.

La oferta del Samsung Galaxy S26 Ultra incluye financiación en seis cuotas y un precio inferior a $2 millones. Shutterstock

Batería de 5.000 mAh y una oferta que llama la atención

El Samsung Galaxy S26 Ultra incorpora una batería de 5.000 mAh, compatible con carga rápida de hasta 60 W por cable y carga inalámbrica mejorada. También ofrece conectividad 5G, Wi-Fi 7, eSIM, Nano SIM dual y certificación IP68 contra agua y polvo.

Con estas características, el teléfono se posiciona claramente en el segmento premium. Sin embargo, la oferta publicada en Mercado Libre modifica considerablemente el escenario para quienes estaban esperando una oportunidad para comprarlo.

El precio actual es de $1.918.995, mientras que la alternativa de financiación permite acceder a seis cuotas de $431.742. La combinación de un precio inferior a los $2 millones, hardware de última generación y la posibilidad de adquirirlo como producto nuevo convierte a esta publicación en una de las ofertas más llamativas de la semana para quienes buscan un teléfono de gama alta.

Como ocurre con cualquier promoción de Mercado Libre, el precio, el stock y las condiciones de financiación pueden cambiar según la publicación y el medio de pago elegido.