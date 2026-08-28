Los mejores 3 teléfonos plegables de 2026: modelos destacados y características

El mercado de dispositivos flexibles mantiene su evolución técnica mediante terminales compactos de formato tipo concha. A través del segmento de teléfonos plegables , marcas como Samsung y Motorola compiten en la gama alta con pantallas externas funcionales, procesadores veloces y bisagras más resistentes para el uso cotidiano.

Los fabricantes priorizaron el refinamiento estructural por sobre los cambios drásticos en esta generación de dispositivos. Las principales mejoras se concentran en el aprovechamiento de los paneles secundarios, la velocidad de recarga energética y los períodos extendidos de soporte oficial para el sistema operativo.

La propuesta de Motorola destaca por su panel interno LTPO de 7 pulgadas y una pantalla de cobertura exterior de 4 pulgadas, ambas con una tasa de refresco fluida de 165 hercios y compatibilidad con Dolby Vision. El equipo equipa el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite junto a 16 GB de memoria RAM.

El apartado óptico incluye dos sensores traseros de 50 megapíxeles para tomas convencionales y gran angular, acompañados por una cámara frontal de 50 megapíxeles. Su batería de 5.000 mAh admite carga rápida por cable de 68 vatios y carga inalámbrica de 30 vatios, con un precio oficial de lanzamiento de 1.399 euros en Europa.

El Motorola Razr 70 Ultra destaca por sus dos pantallas LTPO de 165 hercios y un sistema de carga rápida de 68 vatios.

La firma surcoreana diseñó una estructura delgada de 6,1 milímetros de grosor al desplegarse y un peso liviano de 180 gramos . El dispositivo dispone de una pantalla interna OLED de 6,9 pulgadas a 120 hercios y una pantalla externa FlexWindow de 4,1 pulgadas para revisar notificaciones sin abrir el celular.

El Samsung Galaxy Z Flip 8 ofrece una estructura de 6,1 milímetros, pantalla externa FlexWindow y siete años de soporte de software. Imagen generada con IA

La unidad funciona con el chip Exynos 2600 o Snapdragon 8 Elite Gen 5 según la región comercial, siempre con 12 GB de memoria RAM y un valor de 1.199 dólares. Su batería de 4.300 mAh rinde hasta 31 horas continuas, respaldada por siete años completos de actualizaciones garantizadas por Samsung.

Xiaomi Mix Flip 2

La compañía asiática presentó el primer plegable compacto en superar la barrera energética de los 5.000 mAh al integrar una celda de 5.165 mAh. El sistema admite carga por cable de 67 vatios y recarga inalámbrica de 50 vatios para alcanzar una autonomía superior a la de los modelos tradicionales.

El Xiaomi Mix Flip 2 incorpora una batería de 5.165 mAh y cámaras traseras dobles de 50 megapíxeles calibradas por Leica. Imagen generada con IA

El equipo monta el chip Snapdragon 8 Elite, un panel interior de 6,86 pulgadas y una pantalla externa de 4,01 pulgadas con brillo pico de 3.200 nits. En fotografía, la marca sumó lentes desarrolladas junto a Leica con sensor principal de 50 megapíxeles y gran angular de 50 megapíxeles por un costo estimado de 835 dólares.

Balance del segmento plegable en la gama alta

La oferta de terminales compactos demuestra la madurez alcanzada por las bisagras y los paneles flexibles en el mercado global. Los usuarios que priorizan la autonomía energética encontrarán una opción sólida en el catálogo de Xiaomi.

Por su parte, Motorola y Samsung aseguran un equilibrio confiable entre fluidez visual, diseño compacto y soporte a largo plazo. En conjunto, estos teléfonos plegables consolidan el estándar de la gama alta para quienes buscan portabilidad y rendimiento técnico diario.