PlayStation Plus: filtraron los juegos gratis de septiembre y hay opciones para todos los gustos

PlayStation Plus prepara una nueva renovación de su catálogo mensual y, antes del anuncio oficial de Sony, ya se filtraron los tres juegos que podrían llegar gratis para los suscriptores en septiembre . La filtración incluye una propuesta de acción, un RPG con estética retro y una alternativa cooperativa.

La información fue anticipada por el reconocido insider billbil-kun, quien publicó los integrantes de la selección en Dealabs. De confirmarse, los títulos podrán descargarse desde el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre , siempre que el usuario mantenga activa su suscripción al servicio.

El principal protagonista de la selección sería Sniper Elite: Resistance , la propuesta de acción táctica desarrollada por Rebellion . El juego lleva a los jugadores hasta la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, donde el sigilo, la precisión y la planificación tienen un papel fundamental.

La aventura combina enfrentamientos a distancia con infiltración y permite afrontar las misiones de diferentes maneras. A esto se suma la posibilidad de jugar tanto en solitario como en modalidades multijugador, con partidas de hasta 16 personas.

Dentro de una selección que apuesta por géneros diferentes, Sniper Elite: Resistance aparece como el título destinado a captar principalmente a quienes buscan acción y estrategia. Su ambientación histórica y las mecánicas de francotirador son sus principales argumentos.

Chained Echoes recupera el espíritu de los grandes RPG

La segunda propuesta cambia completamente de registro. Chained Echoes es un RPG inspirado en los clásicos juegos de rol de la era de SNES, con una estética pixel art y un universo de fantasía en el que conviven dragones, magia y máquinas.

El título fue desarrollado por Matthias Linda y apuesta por un sistema de combate por turnos, exploración y una historia con numerosos personajes. Su propuesta está especialmente dirigida a quienes disfrutan de los RPG tradicionales y de las aventuras que requieren varias horas para descubrir todos sus secretos.

A diferencia de Sniper Elite: Resistance, se trata de una experiencia principalmente individual. Su inclusión también demuestra la intención de PlayStation Plus de combinar grandes producciones con juegos independientes que cuentan con una fuerte valoración entre los jugadores.

Wobbly Life apuesta por el juego cooperativo

El tercer integrante de la supuesta lista es Wobbly Life, un sandbox desarrollado por RubberBandGames que incorpora un mundo abierto colorido, físicas particulares y una gran variedad de actividades.

La propuesta se diferencia de los otros dos juegos por su fuerte orientación al cooperativo. Hasta cuatro jugadores pueden compartir la experiencia online para explorar el escenario, superar desafíos, participar en minijuegos y realizar diferentes actividades.

Su estilo más desenfadado funciona como contrapunto frente a las propuestas de acción y rol de la selección. Además, las posibilidades de exploración y las situaciones generadas por su sistema de físicas buscan ofrecer partidas más relajadas y centradas en la diversión compartida.

La filtración llega en medio del PS Blackout

La posible renovación de PlayStation Plus se conoce en un momento especialmente sensible para Sony. La comunidad de usuarios impulsa la protesta conocida como “PS Blackout”, relacionada con la decisión de la compañía de avanzar hacia la eliminación de los discos físicos a partir de 2028.

En este contexto, cualquier novedad vinculada con el catálogo digital de PlayStation genera especial atención. Mientras Sony prepara el anuncio oficial de los juegos de septiembre, los suscriptores todavía tienen tiempo para reclamar la selección vigente.

Los títulos de agosto, Dying Light 2: Stay Human, Signalis y Big Walk, podrán descargarse hasta el 31 de agosto. Si la filtración termina siendo correcta, al día siguiente comenzará una nueva tanda de juegos gratis.