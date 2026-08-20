PlayStation bloquea un juego y prepara la eliminación de 13 títulos de la PlayStation Store

PlayStation atraviesa uno de los momentos más controvertidos de su estrategia comercial. La compañía mantiene su apuesta por un futuro cada vez más digital y, según distintos reportes, evalúa dejar de producir juegos físicos a partir de 2028. En este contexto, un nuevo caso vuelve a exponer uno de los principales riesgos de depender exclusivamente de las tiendas digitales: un juego puede ser bloqueado, desaparecer de una plataforma y dejar de estar disponible para nuevos compradores . Además, prepara la eliminación de 13 títulos de la PlayStation Store .

La situación involucra a Ternox Games, un estudio independiente de origen ucraniano que confirmó que no podrá publicar su próximo proyecto en la PlayStation Store de PS5. Se trata de STONKS-9800, un simulador bursátil con una estética de anime inspirada en los años 80.

El título debutó en 2023 mediante acceso anticipado en Steam, donde alcanzó las 100.000 unidades vendidas y obtuvo un 97% de reseñas positivas. Sin embargo, ese desempeño no será suficiente para garantizar su llegada a la consola de Sony .

Ternox Games explicó en redes sociales que PlayStation “rescindió unilateralmente” su acuerdo con el publisher y el desarrollador, sin ofrecer, según el estudio, una razón aparente que permitiera comprender la decisión.

PlayStation bloqueó la llegada de STONKS-9800 a PS5, pese al éxito obtenido previamente por el juego en Steam.

El problema no terminó allí. En una publicación posterior, el equipo independiente aseguró que el servicio de atención al cliente de Sony tampoco habría dado respuestas satisfactorias a sus reclamos y que sus correos electrónicos no recibieron una solución.

Como consecuencia, el port de STONKS-9800 para PS5 quedó cancelado. La situación resulta especialmente llamativa porque Ternox Games tenía previsto lanzar una edición física del juego para PS5 en 2027, una posibilidad que ahora también quedó descartada.

Mientras tanto, el proyecto continúa adelante en otras plataformas. El estudio mantiene sus planes de llevar STONKS-9800 a Nintendo Switch y Xbox, además de trabajar en ediciones físicas para PC y la consola híbrida de Nintendo.

PlayStation retirará 13 juegos de la PS Store el 23 de agosto, afectando especialmente a futuros compradores. Ternox Games

13 juegos desaparecerán de la PS Store

El caso adquiere todavía más relevancia porque no se limita a un único lanzamiento. Ternox Games confirmó que PlayStation también retirará de su tienda digital 13 juegos publicados durante los últimos cinco años.

La eliminación está prevista para el 23 de agosto de 2026. A partir de ese momento, los usuarios que todavía no hayan comprado esos títulos ya no podrán adquirirlos desde la PS Store.

La lista está integrada por Nexoria: Dungeon Rogue Heroes, Finger Fitness, Retro Highway, Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure, O-VOID: Console Edition, Run & Jump Guy, Scrap Divers, Fox’s Zen House, Boned Again: Survivors, Dungeonloop, IN-VERT, Taimumari: Complete Edition y Bullet Beat.

Para quienes ya los incorporaron a su biblioteca, la situación es diferente: la eliminación de la tienda no implica necesariamente que desaparezcan de sus cuentas. El problema afecta especialmente a quienes todavía no los compraron y pretendían hacerlo en el futuro.

“Lamento mucho que esto suceda y que decepcionara a los desarrolladores cuyos juegos publiqué. Pero lamentablemente, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Todavía tengo un rayo de esperanza de que esta decisión sea reconsiderada, así que por favor compartan un mensaje si pueden. Gracias”, concluyó el estudio. “Lamento mucho que esto suceda y que decepcionara a los desarrolladores cuyos juegos publiqué. Pero lamentablemente, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. Todavía tengo un rayo de esperanza de que esta decisión sea reconsiderada, así que por favor compartan un mensaje si pueden. Gracias”, concluyó el estudio.

El debate sobre el futuro de los juegos digitales

Por ahora, se desconoce por qué PlayStation decidió impedir el lanzamiento de STONKS-9800 y retirar los otros proyectos de Ternox Games. Algunas especulaciones apuntan a los esfuerzos de Sony por eliminar de su catálogo juegos considerados de baja calidad o desarrollados con inteligencia artificial, aunque los títulos involucrados en este caso no parecen encajar claramente en esa categoría.

Más allá de las razones concretas, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que será cada vez más importante para la industria: qué sucede con los videojuegos cuando las tiendas digitales deciden retirarlos.

El formato digital ofrece comodidad, acceso inmediato y bibliotecas que pueden almacenarse sin ocupar espacio físico. Pero también introduce una dependencia directa de las plataformas. Si una compañía decide retirar un título, los nuevos usuarios pueden perder para siempre la posibilidad de comprarlo.

El caso de Ternox Games funciona así como un ejemplo concreto de las dudas que genera una industria que avanza hacia un modelo cada vez menos físico. Para los jugadores, el debate ya no pasa solamente por elegir entre un disco y una descarga: también implica preguntarse cuánto control tendrán sobre los juegos que compran y cuánto tiempo permanecerán disponibles.