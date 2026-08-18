Si tu PlayStation 5 se sobrecalienta, la posición vertical ya no sería el problema: hay una falla más grave

Durante años circuló entre los jugadores de PlayStation 5 una preocupación concreta: si mantener la consola en posición vertical podía provocar problemas con el metal líquido utilizado para refrigerar su procesador. Sin embargo, especialistas en reparación de consolas apuntan ahora hacia otro factor mucho más importante: el desgaste de este sistema de refrigeración con el paso del tiempo .

El problema afecta principalmente a algunos modelos de las primeras generaciones de PS5 y puede provocar un aumento considerable de la temperatura cuando la consola ejecuta juegos exigentes. En los casos más graves, el sistema puede apagarse automáticamente para evitar daños en sus componentes.

Sony incorporó metal líquido como interfaz térmica entre la APU, que reúne el procesador y los gráficos, y el disipador de calor. La elección permitió mejorar la transferencia de temperatura y mantener bajo control el calor generado por el hardware.

El metal líquido de PlayStation 5 puede degradarse y reducir la eficiencia del sistema de refrigeración.

El inconveniente aparece después de varios años de funcionamiento. Técnicos especializados, entre ellos Modyfikator89, han documentado casos en los que el metal líquido puede desplazarse o degradarse y dejar zonas secas y una especie de costra endurecida sobre la APU.

Uno de los casos señalados corresponde al modelo CFI-1116, comercializado hacia finales de 2021. En estas unidades, el galio presente en el metal líquido puede afectar el recubrimiento protector del disipador y alterar su superficie.

Cuando esto ocurre, la transferencia térmica pierde eficiencia. Aunque el procesador no necesariamente presenta daños inmediatos, la refrigeración deja de funcionar de manera adecuada y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.

Especialistas advierten que el deterioro térmico de PlayStation 5 no depende exclusivamente de su posición. Shutterstock

¿Realmente importa si la PlayStation 5 está vertical u horizontal?

La posición de la consola fue durante mucho tiempo el centro del debate. La preocupación surgió por la posibilidad de que mantener la PlayStation 5 vertical favoreciera el desplazamiento del metal líquido.

Sin embargo, las experiencias de técnicos especializados indican que el problema puede aparecer tanto en consolas colocadas verticalmente como en aquellas utilizadas siempre en posición horizontal.

Las reparaciones analizadas en talleres muestran que el deterioro del metal líquido y la interacción del galio con el disipador pueden producirse independientemente de la orientación de la consola.

Por eso, cambiar la PlayStation 5 de posición no constituye una solución definitiva frente a este problema. Si existe una degradación de la interfaz térmica, colocarla horizontalmente no necesariamente impedirá que continúe avanzando.

Mantener espacio libre en la PlayStation mejora el rendimiento y facilita futuras actualizaciones del sistema operativo. Imagen generada por la IA

Los síntomas pueden aparecer durante juegos exigentes

Una de las señales más evidentes es el comportamiento de la consola cuando se ejecutan títulos que demandan una gran cantidad de recursos. Algunos propietarios de modelos originales han reportado alertas de sobrecalentamiento y apagados repentinos después de 20 o 30 minutos de juego.

En determinados casos, reemplazar el metal líquido y las almohadillas térmicas permite recuperar el funcionamiento normal. Talleres especializados como TronicsFix y Salem Techsperts han mostrado reparaciones relacionadas con problemas térmicos en las primeras PS5.

Sin embargo, no todos los casos tienen una solución sencilla. Si el disipador presenta daños permanentes como consecuencia de la interacción con el galio, una limpieza puede no ser suficiente para recuperar completamente su capacidad de refrigeración.

Esto convierte al mantenimiento en un aspecto especialmente importante para quienes todavía utilizan una PlayStation 5 de las primeras generaciones.

Revisar una PlayStation 5 puede prevenir daños mayores si aparecen alertas de temperatura o apagados. shutterstock

¿Hay una solución para las PlayStation 5 más antiguas?

La respuesta depende del estado de cada consola. En determinados casos, una limpieza profesional del metal líquido deteriorado y la aplicación de nuevo compuesto térmico puede solucionar los problemas.

No obstante, se trata de una reparación delicada que requiere experiencia. El metal líquido no debe entrar en contacto con determinados componentes de la placa madre, ya que puede provocar daños eléctricos.

Algunos especialistas también han evaluado alternativas como el PTM7950, un compuesto térmico considerado menos riesgoso que el metal líquido, aunque con características diferentes de transferencia de calor.

Sony introdujo además modificaciones en revisiones posteriores. A partir del modelo CFI-2100, lanzado en septiembre de 2025, la compañía incorporó una superficie de contacto con ranuras, similar a la utilizada en la PS5 Pro, con el objetivo de limitar el desplazamiento del metal líquido y mejorar la estabilidad térmica.

Por eso, si una PS5 antigua comienza a mostrar alertas de temperatura, ventiladores funcionando constantemente al máximo o apagados repentinos, el problema no debería atribuirse automáticamente a la posición de la consola. El deterioro del sistema de refrigeración puede ser el verdadero responsable y, en algunos casos, requiere una revisión técnica antes de que el problema termine afectando al hardware.