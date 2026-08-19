PlayStation 6 planea su lanzamiento, pero hay un punto clave que debería preocupar a los jugadores

La próxima generación de consolas todavía está lejos de tener una fecha confirmada. Mientras el PS5 se acerca a su sexto aniversario, Sony continúa analizando cuándo será el momento adecuado para dar el salto al PlayStation 6 .

La incertidumbre no está relacionada únicamente con el desarrollo de la nueva consola . La escasez de componentes, el aumento de los costos de fabricación y la situación del mercado tecnológico se convirtieron en factores determinantes para definir los próximos movimientos de la compañía.

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Hiroki Totoki, director ejecutivo de Sony , volvió a referirse al futuro de la plataforma y reconoció que todavía no existe una fecha definida para su lanzamiento .

Durante la entrevista, Totoki explicó que la compañía enfrenta un escenario marcado por la escasez mundial de componentes y las tensiones comerciales entre diferentes países. Para Sony , esta situación obliga a tomar decisiones estratégicas que pueden afectar directamente a sus productos.

El directivo confirmó que Sony todavía no fijó una fecha para el lanzamiento del PlayStation 6. La declaración resulta significativa porque durante los últimos meses diferentes informes habían situado el estreno de la consola alrededor de 2027.

Otros reportes, en cambio, plantearon la posibilidad de que el lanzamiento se produzca en 2028 o incluso más adelante debido a las dificultades que atraviesa el mercado de hardware.

Por ahora, ninguna de esas fechas puede considerarse oficial. Sony parece preferir mantener abiertas sus opciones hasta conocer con mayor precisión cómo evolucionarán los costos y la disponibilidad de componentes.

El PlayStation 6 podría enfrentar mayores costos de fabricación debido al encarecimiento de las memorias. Imagen generada con IA

La memoria podría convertirse en uno de los grandes problemas

Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con el precio de las memorias. Totoki ya había advertido en mayo que la situación podría mantenerse durante los próximos años y que los costos de estos componentes podrían continuar aumentando.

El ejecutivo señaló que se espera que el precio de la memoria permanezca elevado durante el año fiscal 2027 debido a la escasez de suministros. Para una consola de nueva generación, este factor puede tener un impacto considerable.

La memoria y otros componentes representan una parte importante de los costos de fabricación de una consola. Si Sony no consigue reducir esos gastos, podría enfrentarse a una decisión complicada: trasladar el incremento al precio final del equipo o asumir una menor rentabilidad.

Esto también explicaría por qué la compañía todavía evita hablar de un precio concreto para el PlayStation 6.

La PlayStation 6 podría abandonar los discos físicos y apostar completamente por un ecosistema digital de Sony. Imagen generada por la IA

Una nueva generación marcada por la incertidumbre

El escenario actual es muy diferente al de generaciones anteriores. Las consolas necesitan componentes cada vez más sofisticados y costosos, mientras que los fabricantes también deben competir por suministros con otros sectores de la industria tecnológica.

Sony ya reconoció que será necesario observar cuidadosamente la evolución del mercado antes de tomar decisiones definitivas. Por ese motivo, el calendario que tradicionalmente se esperaba para la llegada de una nueva generación podría terminar modificándose.

Además, Hideaki Nishino, otro de los principales ejecutivos de Sony, explicó previamente que la empresa tendrá en cuenta diferentes factores para determinar cuándo será conveniente presentar la nueva plataforma. También descartó que necesariamente tenga que coincidir con el lanzamiento de la próxima consola de Microsoft, conocida actualmente como Project Helix.

Sony todavía no confirmó precio, diseño ni especificaciones técnicas del esperado PlayStation 6. Imagen generada por la IA

¿Qué se sabe del futuro PlayStation 6?

Más allá de las especulaciones, Sony todavía no presentó oficialmente las características técnicas del PlayStation 6. Tampoco confirmó su diseño, precio, fecha de lanzamiento ni todos los detalles relacionados con su estrategia comercial.

Uno de los rumores más importantes apunta a que la nueva generación podría avanzar todavía más hacia un modelo completamente digital. Esta posibilidad cobra fuerza a partir de los cambios que Sony planea realizar en su negocio de videojuegos y de la creciente importancia de las ventas digitales.

Sin embargo, mientras no exista una confirmación oficial, cualquier característica debe considerarse provisional.

Lo que sí parece claro es que Sony no quiere apurarse. La compañía deberá encontrar un equilibrio entre ofrecer un salto tecnológico significativo, controlar los costos de producción y establecer un precio que resulte competitivo para los jugadores. Por ahora, el PlayStation 6 continúa sin fecha oficial. Y las últimas declaraciones de Sony dejan una señal clara: la crisis de hardware todavía puede ser uno de los factores decisivos para determinar cuándo comenzará la próxima generación.