Xiaomi Poco M8x 5G: confirman una batería de 7.900 mAh antes de su presentación

La empresa tecnológica asiática amplió los datos técnicos de su próximo lanzamiento orientado al segmento de gama de entrada. A través de la confirmación del Poco M8x , la marca Xiaomi prepara un dispositivo con batería de 7.900 mAh, carga rápida por cable de 45 vatios y el procesador Snapdragon 4 Gen 5 para el 21 de agosto.

La confirmación llega pocos días después del estreno del M8 Power en el mercado de India , un equipo que integró un acumulador de 8.000 mAh. Con este nuevo movimiento, la firma busca consolidar una línea de dispositivos accesibles con prestaciones energéticas superiores a la media del sector.

El punto central del dispositivo de POCO reside en su celda de 7.900 mAh de capacidad, confirmada por la propia empresa a través de una publicación oficial en la red social X. Este acumulador promete más de dos jornadas de uso continuo con tareas habituales de navegación y mensajería.

El diseño del Poco M8x mantiene la estética característica de la firma Poco.

Además del soporte para carga rápida por cable de 45 vatios , la unidad suma tecnología de carga reversible por cable de 22,5 vatios. Esta función técnica permite utilizar el celular como una batería externa para recargar auriculares, relojes inteligentes u otros dispositivos compatibles de forma directa.

En el interior del equipo opera el procesador Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, una plataforma construida para optimizar el consumo eléctrico diario. El chip trabaja junto a memorias de tipo LPDDR4X y módulos de almacenamiento interno bajo el estándar UFS 2.2.

Para evitar elevaciones de temperatura durante sesiones prolongadas, la firma integró una cámara de vapor amplia dedicada a la disipación del calor. La empresa Poco sostiene esta ingeniería térmica para estabilizar el rendimiento general del sistema en tareas de multitarea y reproducción audiovisual.

Las filtraciones técnicas detallan el uso de refrigeración interna en el modelo Poco. Shutterstock

Pantalla amplia y datos de filtraciones sobre el precio

Las especificaciones de la parte frontal trascendieron a través de distintos informantes del sector móvil. Los reportes señalan que el equipo incorporará una pantalla LCD de 6,9 pulgadas con una tasa de refresco fluida de 120 hertz para la visualización de contenidos.

Estas filtraciones indican que el valor de venta en el mercado indio se ubicará por debajo de las 20.000 rupias. Dicho rango de precio posiciona al modelo como una alternativa competitiva frente a otros fabricantes dentro del catálogo económico regional.

El lanzamiento oficial del Poco M8x está programado para el próximo 21 de agosto. Shutterstock

Estrategia comercial de Xiaomi en el mercado asiático

El desarrollo de este modelo complementa la oferta de la submarca tras la llegada del modelo M8 Power a principios de mes. La corporación Xiaomi mantiene una política de lanzamientos segmentados para abastecer la demanda de usuarios que priorizan la duración de la batería sobre componentes de lujo.

Con la presentación formal fijada para el 21 de agosto, el catálogo de Poco renovará su presencia en la gama media baja. Las sucesivas filtraciones y confirmaciones oficiales demuestran el interés de la marca por dominar el segmento de gran autonomía energética.